Ректор: Основные принципы религии должны доноситься до общества посредством религиозного образования

Основные принципы религии должны доноситься до общества посредством религиозного образования.
Как сообщает Report, данное мнение высказал ректор Азербайджанского института теологии Агиль Ширинов на республиканской научно-практической конференции на тему "Современные модели религиозного образования в контексте традиций и глобальных вызовов".
По его словам, религиозное образование также имеет большое значение с точки зрения безопасности общества: "Религия как система ценностей играет важную роль в нравственном развитии общества и обеспечении социального единства. В то же время неверное толкование религии ведет к социальному расколу. Религиозные знания должны толковаться на основе правильных источников, а также доводиться до общества с учетом современных реалий. Правильное религиозное образование защищает саму религию от искажений, способствует обеспечению национально-духовного единства и страхует общество от радикальных религиозных тенденций".
Ректор также рассказал о существовании различных моделей религиозного образования в мире: сконцентрированное на одной религии или секте и общее, объединяющее все религии.
Агиль Ширинов подчеркнул, что преподавание религии в Азербайджанском институте теологии и действующем при нем Бакинском теологическом колледже ведется в соответствии с моделями познания религии и ее универсальных духовных ценностей.