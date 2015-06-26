​Рауф Арифоглу: Национальный совет применяет против меня классический метод шантажа

"Я думаю приостановить свое членство в партии "Мусават""

Баку. 26 июня. REPORT.AZ/ "Деятельность Национального совета против газеты "Ени Мусават" - невиданный процесс в мировой политической практике. Я сам с удивлением слежу за происходящим, однако не могу найти здравого объяснения.

Факт заключается в том, что называющая себя оппозицией серьезная структура под названием Национальный совет и входящие туда организации и лица, вместо того, чтобы бороться и готовиться к выборам, ведут кампанию очернения против главного редактора газеты и коллектива".

Об этом в заявлении Report отметил главный редактор газеты Рауф Арифоглу.

По его словам, руководство Национального совета пытается дискредитировать газету и коллектив "Ени Мусават", распространяет ложные информации и прибегает к оскорблениям: "Естественно, это удивляет и беспокоит определенную часть общественности. У меня есть некоторые мысли относительно классификации стоящих за этим процессом факторов. Данный процесс настолько затягивается, что у меня возникают подозрения по поводу больного воображения и мышления этих людей. Сколько же одни и те же лица могут выдвигать схожие обвинения против определенных объектов и лиц? Причину всех своих бед они видят во мне. Видимо, это им на руку. Превращая нас в свою цель, они создают имитацию деятельности.

Представители одной структуры, которые должны проводить мероприятия на улицах, площадях и закрытых помещениях, собравшись в социальной сети Facebook, проводят здесь кампании против меня, сделав виртуальный трансфер реальных сил. Причины их поступков мне не очень ясны".

Р.Арифоглу также выразил отношение к требованию представленного в Национальном совете руководства Партии народного фронта Азербайджана (ПНФА) по поводу его отстранения из рядов партии "Мусават": "Это - метод классического шантажа. Естественно, мое членство в партии "Мусават" мешает моей журналистской деятельности. Я думаю об этом. Считаю, что журналист не должен входить в членство какой-либо партии".

Главный редактор подчеркнул, что обдумывает вопрос приостановки деятельности в партии "Мусават": "Очень жаль, что ситуация в партии "Мусават" еще не нормализовалась. Вероятно, этот фактор не повлияет на мое решение. Я думаю приостановить свое членство в партии. Конкретное решение приму после консультаций с руководством партии".