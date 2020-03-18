Президент: Распространение коронавируса в нашей стране не получило широкого размаха

"В целом, дела в транспортном секторе идут хорошо. Большие успехи были достигнуты и в прошлом, и в нынешнем году. Прокладка как железных, так и автомобильных дорог – вся эта работа, считаю, ведется на самом высоком уровне. В нынешних условиях основная задача заключается в дезинфекции вагонов. Данной сфере необходимо уделять очень большое внимание, так как сегодня весь мир страдает от коронавируса".

Как сообщает Report, об этом 18 марта на открытии после реконструкции части Пиршаги-Горадиль-Новханы-Сумгайыт Абшеронской кольцевой железной дороги сказал президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что Азербайджан принял превентивные меры в этом направлении: "Именно поэтому распространение коронавируса в нашей стране в настоящее время не получило широкого размаха. Но это такое зло, от которого ни одна страна не может считать себя полностью застрахованной. Кризис, переживаемый сегодня даже в самых развитых странах, налицо. Поэтому всем гражданам следует быть ответственными, уделять внимание личной гигиене. Вместе с тем, структуры, занимающиеся общественными работами, общественным транспортом, также должны с полной ответственностью проводить эту работу, осуществлять полную дезинфекцию, чтобы случаев заражения было не много".