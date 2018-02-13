 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Рамиз Рзаев переизбран на должность судьи Верховного суда

    Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Рамиз Рзаев, срок полномочий которого истекает 25 февраля, переизбран на должность судьи Верховного суда.

    Как сообщает Report, соответствующий вопрос вынесли на обсуждение на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

    Проект поступил в ММ с подписью президента Ильхама Алиева.

    Вопрос был вынесен на голосование и принят.

    Отметим, что с 19 апреля 2005 года Р.Рзаев является председателем Верховного суда и с того же года находится в членстве Судебно-правового совета. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi