Рамиз Рзаев переизбран на должность судьи Верховного суда

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Рамиз Рзаев, срок полномочий которого истекает 25 февраля, переизбран на должность судьи Верховного суда.

Как сообщает Report, соответствующий вопрос вынесли на обсуждение на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Проект поступил в ММ с подписью президента Ильхама Алиева.

Вопрос был вынесен на голосование и принят.

Отметим, что с 19 апреля 2005 года Р.Рзаев является председателем Верховного суда и с того же года находится в членстве Судебно-правового совета.