Рамин Гурбанов: Основное внимание в Азербайджане мы направили на создание "умных" судов - ВИДЕО

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Новоизбранный вице-президент Европейской Комиссии по эффективности правосудия Совета Европы (CEPEJ) Рамин Гурбанов дал интервью медиа-органу Совета Европы в связи с европейскими судами. Report предлагает данное интервью.

Справка: Р.Гурбанов с 1 июля текущего года исполнял обязанности вице-президента СEPEJ сроком на 6 месяцев. Члены-государства Комиссии избрали его на эту должность на следующие два года. Комиссия была создана в целях применения международных правовых документов в связи с повышением рациональности судебных систем государств-членов Совета Европы и эффективным и справедливым осуществлением правосудия в Европе.

Рамин Гурбанов родился в 1974 году. Он окончил факультет международного права Бакинского государственного университета. Р. Гурбанов в разные годы работал в качестве консультанта, ведущего научного сотрудника и главного специалиста в министерстве обороны, министерстве юстиции и Национальной академии наук Азербайджана. С 2005 года избран членом Европейской Комиссии по эффективности правосудия Совета Европы (CEPEJ), а с 2011 года работает экспертом в Комитете по оценке европейских судебных систем этой комиссии. Рамин Гурбанов в 2014 году был избран в члены Бюро Европейской Комиссии по эффективности правосудия путем тайного голосования представителей 47 государств-членов Совета Европы. Он с 2013 года работает судьей Ясамальского районного суда города Баку, а также является руководителем Рабочей группы по созданию информационной системы "Электронный суд".

- Какой деятельностью занимается комиссия?

- Комиссия создана примерно 10 лет назад и Совет Европы этим продемонстрировал свою волю по пропаганде верховенства и основных прав в Европе, основываясь на Европейскую конвенцию по правам человека.

Учитывая чрезмерную рабочую нагрузку в Европейском суде по правам человека, CEPEJ создана в качестве аналитической консультативной структуры Совета Европы и специализируется в сфере пропаганды европейского правосудия и содействия государствам-членам в усовершенствовании судебных систем.

- Что означает усовершенствование судебной системы?

- Это означает приложение всех усилий для ускорения правосудия и уменьшения нагрузки европейского суда путем повышения рациональности их судебных систем. Хочу отметить, что сегодня Комиссия завоевала большое уважение среди политиков, юристов, судей, работников юстиции и за последние 15 лет разработан ряд документов и инструментов в сфере правосудия. Эти документы считаются эффективными не только в сфере рациональности и качества правосудия в целом, но и в определенных вопросах судебной системы.

- Усовершенствование судебной системы - это организация судьями своего рабочего времени, не так ли?

- Конечно, CEPEJ работает в 5 различных сферах, одной из которых является оценка судебной системы. Здесь речь идет о том, как судьи организуют свой рабочий распорядок, как управляются дела в судах.

- Отчет готовится ежегодно?

- Мы готовим отчет раз в два года. На днях в Париже прошла пресс-конференция, европейской общественности был представлен отчет, составленный на основе данных 2014 года. Другие направления охватывают такие сферы, как определение вопросов в связи с качеством правосудия, судебными сроками, использованием альтернативных способов для решения споров и исполнение судебных постановлений.

- Вы представляете Азербайджан и CEPEJ тесно сотрудничает с правительством страны в сфере проведения юридических реформ. Можете ли вы рассказать нам об этом подробнее?

- Прежде чем говорить об Азербайджане, хочу отметить, что в рамках деятельности CEPEJ, наряду с разработкой всех этих документов и инструментов, мы сотрудничаем с государствами-членами в различных сферах, а также реализуем с ними широкие программы сотрудничества.

- Таким образом, с одной стороны страны-члены структуры обращаются к вам для оказания помощи и на основе этих обращений вы реализуете проекты…

- Вы правы. К примеру, недавно в Азербайджане, Хорватии, Португалии, Франции и др. странах было реализовано 12 проектов. Если отметить более обширные проекты сотрудничества, можно сказать, что на данный момент реализуется 10 подобных проектов, которые охватывают не только Европу, но и государства за пределами Европы, в частности, Иорданию, Тунис, Марокко и др. страны. Что же касается Азербайджана, хотелось бы отметить, что Азербайджан очень активен в Совете Европы и власти продемонстрировали сильную политическую волю, добившись соответствия судебной системы международным стандартам и стандартам Совета Европы. В последнее время в стране были успешно осуществлены широкомасштабные судебно-правовые реформы, и эта работа проводилась в условиях тесного сотрудничества с Советом Европы. Большая часть реформ была проведена на основе собранных со стороны CEPEJ информационных источников. Например, принимая решения по таким вопросам, как количество судей, судов, членов судов, адвокатов, прокуроров, а также определение основных показателей по судебной деятельности и применение в судебной системе информационных технологий, политики обращались в Совет Европы, а именно в Европейскую комиссию по эффективности правосудия. Сегодня мы также настоятельно рекомендуем другим партнерам воспользоваться подготовленными CEPEJ информациями, инструментами и методологией.

- В этой сфере проделана большая работа. Но мы верим, что предстоит еще много дел...

- Конечно, ни одна страна не может утверждать, что достигла своей цели в развитии системы правосудия, жизнь продолжается, возникают новые вызовы. В настоящее время в Азербайджане совместно с Евросозом реализуем два важных проекта. Первый проект охватывает 2012-2014 гг. и был посвящен расширению судебных реформ в странах "Восточного партнерства". В настоящее время реализуется другой проект под названием "Рамки сотрудничества программы "Восточного партнерства"". Этот проект охватывает 2015-2017 годы и его основной целью является повышение рациональности судов, укрепление независимости судебной системы путем пропаганды самоуправления судов в Азербайджане и продолжение реформ в соответствии со стандартами Совета Европы.

- Что вы подразумеваете, говоря о правосудии, направленном на судебных пользователей?

- Правосудие в целом служит гражданам. Наша цель состоит в ускоренном доведении правосудия гражданам в Европе. Этот проект начал реализовываться в 5 пилотных судах в Азербайджане. Мы стараемся проверить, как работают инструменты и методология CEPEJ в современных, "умных" судах и судах, работающих по старому методу. В результате мы выяснили, что эти инструменты и методология дали положительные результаты. Этим путем возможно добиться наилучших достижений в связи с качеством и рациональностью судебного обслуживания как в указанных, так и других судах страны. Другие суды также выразили заинтересованность в применении этих инструментов.

- Вы упомянули о пилотных судах... К каким видам судов они относятся?

- Это суды первой инстанции и апелляционные суды. Выбраны два апелляционных суда, остальные - суды первой инстанции, однако они отличаются по специализации. Сюда входят и суды общей юрисдикции, и административно-экономические суды.

- Что вы подразумеваете под термином "умный" суд?

- В настоящее время основное внимание в Азербайджане мы направили на создание "умных" судов. Основная цель - ускорить судебные процессы, сделать их прозрачными для граждан, сэкономить время. Создание "умных" судов означает правильное использование информационных технологий в судебной деятельности. Потому что многие страны не достигли своих целей, несмотря на вложение больших инвестиций в применение информационных технологий. Поэтому стараемся правильно применить технологии, определить необходимые показатели деятельности и подготовить "контрольную доску" для председателей судов, судей, других высших судебных инстанций, и этим преобразовать информацию о статистических показателях в знание.

- Чтобы этим они были проинформированы о происходящем в судах…

- Да, это имеет большое значение. Гражданам необходимо оказывать электронные услуги, потому что основной проблемой является нехватка времени. Мы стараемся путем применения информационных технологий оказывать гражданам качественные электронные услуги за более короткие сроки.

- То есть, кибер-правосудие?

- Да, конечно. В рамках CEPEJ мы планируем провести в Совете Европы конференцию относительно кибер-правосудия. В мероприятии будут обсуждены вопросы о судьбе применения информационных технологий в судебной деятельности и наши ожидания от них в будущем.