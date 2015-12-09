​Рамиль Усубов: Сегодня стабильность и правопорядок в стране надежно охраняются

Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ В соответствии с ранее сделанным в СМИ объявлением, 9 декабря министр внутренних дел Азербайджанской Республики генерал-полковник Рамиль Усубов провел строевой смотр молодежи, желающей занять вакансии рядовых и младшего персонала в органах и частях, находящихся в подчинении Главного управления полиции города Баку Отряда быстрого реагирования.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

На мероприятии с участием начальников соответствующих главных управлений, управлений и служб, министр поинтересовался уровнем физической подготовки, знаний, общим видом и кругозором каждого претендента.

В целом, руководство Главного кадрового управления получило необходимые поручения для принятия на службу в органы внутренних дел 280-ти из 1 300 претендентов.

Обратившись к кандидатам, Р.Усубов пожелал им успехов в дальнейшей службе и выразил уверенность, что они достойно выполнят все задания, будут служить Родине, народу и президенту, проявят принципиальность в борьбе с преступностью, приложат все силы на пути обеспечения стабильности и мира в республике. Министр заявил, что сегодня стабильность и правопорядок в стране надежно охраняются.