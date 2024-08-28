Проведены тренинги по минной безопасности для бывших вынужденных переселенцев

Эксперты и волонтеры Азербайджанского общества Красного Полумесяца (AzQAC) провели тренинги по минной безопасности для бывших вынужденных переселенцев.

Эксперты и волонтеры Азербайджанского общества Красного Полумесяца (AzQAC) провели тренинги по минной безопасности для бывших вынужденных переселенцев.

Об этом сообщили Report в Государственном комитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

Тренинги "Осведомленность о рисках и безопасное поведение" проведены в Билясуваре, в поселке № 6, где временно проживают бывшие вынужденные переселенцы из Джебраила, и в Барде, в поселке, построенном для 588 семей бывших вынужденных переселенцев.

Основной целью мероприятия, организованного в рамках сотрудничества между Госкомитетом и AzQAC, является повышение осведомленности граждан о минах и неразорвавшихся боеприпасах, минимизация возможного фактора риска.

В общей сложности к тренингам были привлечены более 2 000 бывших вынужденных переселенцев.