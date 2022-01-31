Продолжается строительство дороги в направлении Талыш-Тапгарагоюнлу-санаторий Гашалты

Продолжается строительство дороги в направлении Талыш-Тапгарагоюнлу- санаторий Гашалты, фундамент которой был заложен 3 октября 2021 года президентом Ильхамом Алиевым.

Продолжается строительство дороги в направлении Талыш-Тапгарагоюнлу- санаторий Гашалты, фундамент которой был заложен 3 октября 2021 года президентом Ильхамом Алиевым.

Как передает Report, автодорога считается одним из проектов, которые сыграют важную роль в социально-эконмическом развитии освобожденных от оккупации районов и сел.

В настоящее время вдоль дороги проводятся широкомасштабные строительные работы: закладка асфальта, замена тротуарных камней, замена пролегающих под дорогой труб и др. В рамках проекта также планируется строительство нового моста через реку Инджа.

Дорога протянется через села Талыш Тертерского района, Тапгарагоюнлу и Гашалты Гарагоюнлу Геранбойского района в направлении города Нафталан.