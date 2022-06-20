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Продлен срок особого карантинного режима

Продлен срок особого карантинного режима Кабинет министров принял постановление «О дополнительных мерах по продлению особого карантинного режима и снятию некоторых ограничений».
Внутренняя политика
20 июня 2022 г. 21:00
Продлен срок особого карантинного режима

Кабинет министров принял постановление «О дополнительных мерах по продлению особого карантинного режима и снятию некоторых ограничений».

Как передает Report, в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории страны и возможных ее последствий, срок действия особого карантинного режима на территории Азербайджанской Республики продлен до 06:00 1 сентября 2022 года.

Установлено, что с 21 июня 2022 года отменяются следующие ограничения, связанные с особым карантинным режимом:

- требование о запрете концентрации лиц (кроме близких родственников, то есть родителей, бабушек и дедушек, детей и братьев и сестер) в группах более 10 человек в общественных местах, в том числе на улицах, бульварах, в парках и других местах;

- ввод информации в портал icaze.e-gov.az при организации и проведении праздничных мероприятий, а также требование о подписании соглашения о совместной ответственности между хозяином торжества и владельцем места проведения торжества.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda xüsusi karantin rejiminin müddəti uzadılıb

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