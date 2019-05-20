Исполнение решений по экономическим спорам ведется через электронную судебно-информационную систему

"За последнее время проделано много работы по развитию малого и среднего бизнеса, улучшению бизнес-среды, повышению привлекательности инвестиционной среды".
По сообщению Report, об этом в ходе общественных обсуждений основных направлений судебно-правовых реформ заявил замминистра юстиции Азербайджана Азер Джафаров.
По его словам, усовершенствованы законодательные механизмы и механизмы государственной поддержки, упрощены импортные, экспортные, таможенные и налоговые процедуры: "Благодаря этому позиция нашей страны в международной рейтинговой таблице существенно улучшена, и наша страна входит в число передовых стран ".
İsmayıl NəsibliАвтор новости