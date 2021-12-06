Призыв президента Азербайджана к Армении: Они должны принять наши условия

"Проводимая нами в последнее время работа показывает, что при наличии каких-либо реваншистских тенденций, этот вопрос будет решен немедленно на месте. Потому что после войны со стороны Армении было несколько таких попыток, и они сами видели ее горькие пос

"Проводимая нами в последнее время работа показывает, что при наличии каких-либо реваншистских тенденций, этот вопрос будет решен немедленно на месте. Потому что после войны со стороны Армении было несколько таких попыток, и они сами видели ее горькие последствия".

Как сообщает Report, об этом 6 декабря сказал президент Ильхам Алиев на встрече с жителями поселка Гонагкенд Губинского района после ознакомления с условиями, созданными в построенном в поселке доме культуры.

"Поэтому пока не поздно, я уже неоднократно обращался к ним и говорил, что они должны принять наши условия, должны положить конец любому неискреннему подходу, связанному с дорогами, коммуникациями. Если будет так, то все народы на Южном Кавказе будут жить в мире и согласии. Потому что мы смогли добиться того, чего хотели, все это увидели", - сказал глава государства.