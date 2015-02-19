29 марта объявлен в стране рабочим днем

Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ Для обеспечения последовательности рабочих и праздничных дней Кабинет министров принял решение об объявлении в стране воскресного дня - 29 марта - рабочим днем. А 27 марта 2015 года будет считаться в Азербайджане нерабочим днем.

Как сообщает Report, решение принято на основе 7-ой части ст.105 Трудового кодекса и 2-ой части указа №489 президента Азербайджана от 18 декабря 2006 года "О применении закона "О внесении изменений в Трудовой кодекс Азербайджанской Республики"".