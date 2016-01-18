При президенте Азербайджана Ильхаме Алиеве состоялось совещание, посвященное решению экономических и социальных вопросов

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ 18 января при президенте Азербайджанской Республики Ильхаме Алиеве состоялось совещание, посвященное решению экономических и социальных вопросов.

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев отметил, что в 2015 году в результате резкого падения цен на нефть в мире страны-экспортеры нефти столкнулись с трудностями, этот процесс продолжается и сегодня. Подчеркнув, что за последний год цены на нефть упали в 4 раза и это отразилось на доходах, глава государства довел до внимания, что в настоящее время Азербайджан предпринимает шаги для выхода из сложившейся ситуации. Он сказал, что Азербайджан столкнулся с меньшими потерями, чем другие нефтяные страны. Отметив, что при выполнении поручений, данных на прошлом заседании Кабинета министров, Азербайджан с легкостью преодолеет трудности, президент Ильхам Алиев подчеркнул важность углубления реформ в стране, сказал, что прозвучавшие в связи с этим предложения уже выполняются. Подчеркнув, что в центре внимания, в первую очередь, будут находиться вопросы, связанные с социальной защитой людей, глава государства сказал, что проделанная в последние годы в стране работа была направлена на дальнейшее улучшение благосостояния населения. Он отметил, что недавнее повышение пенсий и зарплат на 10 процентов является важным шагом в этом направлении.

Президент Ильхам Алиев также высказался по поводу искусственного подорожания, отметил значение серьезной борьбы с этой проблемой. Подчеркнув, что дельцы пытаются искусственно завысить цены, глава государства сказал, что в результате принятых мер цены на хлеб и муку значительно снизились.

Сообщив, что в настоящее время предпринимаются определенные шаги, связанные со структурными реформами, президент Ильхам Алиев отметил, что эти меры должны стать постоянными, дублирующие друг друга и ненужные государственные структуры должны быть либо объединены, либо упразднены. Подчеркнув, что даны соответствующие указания, связанные с регулированием валютного рынка, готовятся предложения, глава государства коснулся значения укрепления законодательной базы в этой области, сообщил, что вопрос будет рассмотрен на внеочередной сессии Милли Меджлиса. Кроме того, президент Ильхам Алиев дал поручения о подготовке с участием международных экспертов широкой программы приватизации, привлечении к этому делу иностранных и местных инвесторов, улучшении бизнес-среды для достижения экономического оживления.

Глава государства также коснулся значения принятия серьезных мер, связанных с восстановлением доверия к манату. Он сказал, что наблюдаемый в настоящее время процесс долларизации не имеет никаких экономических оснований. Подчеркнув, что сохранение стабильным курса маната зависит не только от правительства, глава государства сообщил, что рассматриваются предложения, связанные с регулированием банковского сектора, отметил важность принятия дополнительных мер по оздоровлению проблемных банков, выпуску государственных займов, страхованию вкладов. Глава государства сказал, что такие меры повысят доверие к национальной валюте.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что с учетом очень низкого уровня внешнего долга нашей страны и нынешней ситуации на азербайджанский рынок с внешних финансовых рынков могут быть привлечены необходимые финансовые ресурсы. Отметив важность приоритетности в нынешней ситуации развития ненефтяного сектора, глава государства сообщил, что в этом году при поддержке Национального фонда помощи предпринимательству будут выданы льготные кредиты на сумму 250 миллионов манатов, с учетом собственных финансовых ресурсов предпринимателей объем вложенных в регионы инвестиций составит в таком случае около 1 миллиарда манатов.

Президент Ильхам Алиев дал серьезные поручения, связанные с созданием бизнесменам условий для реализации крупных строительных проектов, устранением существующих в этой области необоснованных требований, фактов бюрократии и коррупции. Одновременно глава государства поручил подготовить поручения по повышению эффективности ипотечного рынка, ускорению строительства зданий, которые будут возведены этим путем.

Подчеркнув, что в последние 10 лет Азербайджан является самой быстро развивающейся страной мира, президент Ильхам Алиев сказал, что это подтверждают все международные финансовые структуры. Глава государства выразил уверенность в том, что в нынешнем году в Азербайджане не будет никаких проблем, связанных с экономическим развитием.