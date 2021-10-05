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Президенту Азербайджана представлен план развития города Джебраила

Президенту Азербайджана представлен план развития города Джебраила 4 октября во время встречи президента Ильхама Алиева с общественностью Джебраила ему была представлена схема развития города Джебраила.
Внутренняя политика
5 октября 2021 г. 13:32
Президенту Азербайджана представлен план развития города Джебраила
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4 октября во время встречи президента Ильхама Алиева с общественностью Джебраила ему была представлена схема развития города Джебраила.

Как передает Report, схема была представлена председателем Государственного комитета градостроительства и архитектуры Анаром Гулиевым.

По словам председателя Госкомитета, согласно концептуальной основе Генплана, территория будет предназначена для проживания, занятости и социально-экономического развития.

Кроме того, на территории планируется заложить Родник дружбы Азербайджан-Турция.

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Версия на азербайджанском языке Cəbrayıl şəhərinin inkişaf planı açıqlanıb

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