Президенту Азербайджана представлен план развития города Джебраила

4 октября во время встречи президента Ильхама Алиева с общественностью Джебраила ему была представлена схема развития города Джебраила.

4 октября во время встречи президента Ильхама Алиева с общественностью Джебраила ему была представлена схема развития города Джебраила.

Как передает Report, схема была представлена председателем Государственного комитета градостроительства и архитектуры Анаром Гулиевым.

По словам председателя Госкомитета, согласно концептуальной основе Генплана, территория будет предназначена для проживания, занятости и социально-экономического развития.

Кроме того, на территории планируется заложить Родник дружбы Азербайджан-Турция.