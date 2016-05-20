Президент Азербайджана выделил Кабинету министров Нахчывана 5 млн. манатов

Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по реконструкции окружной автомобильной дороги Шекерабад-поселок Бабек-Неграм-Аразкенд Бабекского района Нахчыванской Автономной Республики.

Как сообщает Report, в целях продолжения реконструкции на окружной автомобильной дороге Шекерабад-поселок Бабек-Неграм-Аразкенд Бабекского района Нахчыванской Автономной Республики, соединяющей 7 населенных пунктов с населением тридцать одна тысяча человек, поручено выделить из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2016 год Резервного фонда президента Азербайджанской Республики Кабинету министров Нахчыванской Автономной Республики 5 миллионов манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.