Президент выделил Исполнительной власти Сальянского района 3 млн манатов

Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по капитальному ремонту многоквартирных зданий в городе Сальян.

Как сообщает Report, в результате выполнения государственных программ по социально-экономическому развитию регионов Aзербайджанской Республики в Сальянском районе средства, направленные в основной капитал, увеличились в 44,2 раза, объем строительно-монтажных работ возрос в 79,2 раза, осуществлен ряд важных инфраструктурных проектов социальной направленности, построены Олимпийско-cпортивный комплекс, Площадь флага и Комплекс музея флага, Центр детского технического творчества, три жилых здания в целом на 40 квартир для инвалидов и семей шехидов, капитально отремонтированы Центральная районная больница, Историко-краеведческий музей, сданы в эксплуатацию учебные заведения и другие объекты, улучшена дорожно-транспортная инфраструктура, в 48 селах установлены водоочистные сооружения модульного типа, созданы крупные производственные и перерабатывающие предприятия, открыты более 17 тысяч новых рабочих мест, проделана широкомасштабная работа по благоустройству и созиданию.

Согласно распоряжению, в целях продолжения работ по благоустройству и созиданию в городе Сальян для капитального ремонта фасадной части и коммуникационных линий 34-х многоквартирных зданий в городе Сальян из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2017 год резервного фонда президента Азербайджанской Республики Исполнительной власти Сальянского района выделено 3 млн манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении.

Другим распоряжением президента Ильхама Алиева в целях строительства автомобильной дороги Гарачала-Дюзенлик-Пейк-Биринджи Варлы, соединяющей 4 населенных пункта с населением восемь тысяч человек, из предусмотренных в распределении расходов государственных капиталовложений государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2017 год средств на строительство и реконструкцию автомобильных дорог Открытому акционерному обществу "Азеравтойол" выделено 3,5 млн (три миллиона пятьсот тысяч) манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.