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Президент выделил Госагентству 3,2 миллиона манатов

Президент выделил Госагентству 3,2 миллиона манатов Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Агсу–Кюрдамир–Бахрамтепе (19 км)–Арабмехдибей–Дядяли–Гасымбейли–Халилли–Мустафалы–Гёйдяллякли–Тякля–Дялиляр–Гарагоюнлу–Кяндоба Агсуинского района.
Внутренняя политика
12 августа 2022 г. 16:10
Президент выделил Госагентству 3,2 миллиона манатов
Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Агсу–Кюрдамир–Бахрамтепе (19 км)–Арабмехдибей–Дядяли–Гасымбейли–Халилли–Мустафалы–Гёйдяллякли–Тякля–Дялиляр–Гарагоюнлу–Кяндоба Агсуинского района.

Как сообщает Report, распоряжением для строительства автомобильной дороги Агсу–Кюрдамир–Бахрамтепе (19 км)–Арабмехдибей–Дядяли–Гасымбейли–Халилли–Мустафалы–Гёйдяллякли–Тякля–Дялиляр–Гарагоюнлу–Кяндоба, соединяющей 12 населенных пунктов с населением в десять тысяч человек, Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана было выделено 3,2 миллиона манатов.

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Версия на английском языке President allocates $1.9M for road construction in Agsu
Версия на азербайджанском языке Prezident Dövlət Agentliyinə 3,2 milyon manat ayırıb

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