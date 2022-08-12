Президент выделил Госагентству 3,2 миллиона манатов

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Агсу–Кюрдамир–Бахрамтепе (19 км)–Арабмехдибей–Дядяли–Гасымбейли–Халилли–Мустафалы–Гёйдяллякли–Тякля–Дялиляр–Гарагоюнлу–Кяндоба Агсуинского района.

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Агсу–Кюрдамир–Бахрамтепе (19 км)–Арабмехдибей–Дядяли–Гасымбейли–Халилли–Мустафалы–Гёйдяллякли–Тякля–Дялиляр–Гарагоюнлу–Кяндоба Агсуинского района.

Как сообщает Report, распоряжением для строительства автомобильной дороги Агсу–Кюрдамир–Бахрамтепе (19 км)–Арабмехдибей–Дядяли–Гасымбейли–Халилли–Мустафалы–Гёйдяллякли–Тякля–Дялиляр–Гарагоюнлу–Кяндоба, соединяющей 12 населенных пунктов с населением в десять тысяч человек, Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана было выделено 3,2 миллиона манатов.