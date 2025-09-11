Ильхам Алиев Катар Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша
    Президент выделил 1,5 млн манатов на капремонт дороги в Масаллинском районе

    Внутренняя политика
    • 11 сентября, 2025
    • 12:59
    Президент выделил 1,5 млн манатов на капремонт дороги в Масаллинском районе

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о выделении 1,5 млн манатов на капитальный ремонт автодороги Хыл–Сирабиль–Аллахярлы–Молалан–Чайгыраг в Масаллинском районе.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу главы государства.

    Согласно документу, автомобильная дорога соединяет 5 населенных пунктов с населением 8 тысяч человек. Средства выделены из госбюджета Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана.

