Президент выделил 1,5 млн манатов на капремонт дороги в Масаллинском районе
Внутренняя политика
- 11 сентября, 2025
- 12:59
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о выделении 1,5 млн манатов на капитальный ремонт автодороги Хыл–Сирабиль–Аллахярлы–Молалан–Чайгыраг в Масаллинском районе.
Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Согласно документу, автомобильная дорога соединяет 5 населенных пунктов с населением 8 тысяч человек. Средства выделены из госбюджета Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана.
