Президент выделил 1,5 млн манатов на капремонт дороги в Масаллинском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о выделении 1,5 млн манатов на капитальный ремонт автодороги Хыл–Сирабиль–Аллахярлы–Молалан–Чайгыраг в Масаллинском районе.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Согласно документу, автомобильная дорога соединяет 5 населенных пунктов с населением 8 тысяч человек. Средства выделены из госбюджета Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана.