Президент выделил средства Тертерскому району

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по улучшению обеспечения посевных площадей в Тертерском районе оросительной водой и удовлетворению потребностей населения в питьевой воде.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, в целях проектирования и бурения 21 субартезианской скважины для улучшения обеспечения оросительной водой посевных площадей и используемых для посева приусадебных земельных участков в 18 населенных пунктах Тертерского района с населением 28149 человек, а также удовлетворения потребностей населения в питьевой воде из суммы, указанной в "Распределении средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2020 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)" для бурения субартезианских скважин с целью улучшения водоснабжения в районах Азербайджана, Открытому акционерному обществу "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" выделено 1,47 млн манатов.