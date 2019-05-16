Президент выделил 6,4 млн манатов на восстановление мостов через реку Гянджачай

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение "О мерах по восстановлению мостов через реку Гянджачай на территории города Гянджа".

Как сообщает Report, согласно распоряжению, в целях восстановления находящихся в аварийном состоянии 5 мостов, расположенных на пересечении проспектов Шаха Исмаила Хатаи и Низами Гянджеви, улиц Мусеиба Багирова, Мирзы Аббаса Аббасзаде и Аловсата Мамедова с рекой Гянджачай, из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2019 год резервного фонда президента Азербайджанской Республики Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 6,4 миллиона манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в части 1 распоряжения.