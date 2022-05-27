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Президент: В лексиконе международных структур нет словосочетания Нагорный Карабах

Президент: В лексиконе международных структур нет словосочетания Нагорный Карабах Весь мир увидел, как умело, профессионально, самоотверженно и достойно сражались азербайджанцы, выполнили свой долг и решили карабахский конфликт после войны политическими путями.
Внутренняя политика
27 мая 2022 г. 16:46
Президент: В лексиконе международных структур нет словосочетания Нагорный Карабах
Ильхам Алиев

"Весь мир увидел, как умело, профессионально, самоотверженно и достойно сражались азербайджанцы, выполнили свой долг и решили карабахский конфликт после войны политическими путями".

Как передает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев, выступая на встрече с представителями общественности в селе Агалы Зангиланского района.

По его словам, в составе Азербайджана нет административной территории под названием Нагорный Карабах: "Поэтому в лексиконе международных структур нет словосочетания Нагорный Карабах, и последняя брюссельская встреча еще раз показала это".

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Версия на азербайджанском языке Prezident: "Beynəlxalq qurumların leksikonunda Dağlıq Qarabağ sözü yoxdur"

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