Президент: В лексиконе международных структур нет словосочетания Нагорный Карабах

Весь мир увидел, как умело, профессионально, самоотверженно и достойно сражались азербайджанцы, выполнили свой долг и решили карабахский конфликт после войны политическими путями.

"Весь мир увидел, как умело, профессионально, самоотверженно и достойно сражались азербайджанцы, выполнили свой долг и решили карабахский конфликт после войны политическими путями".

Как передает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев, выступая на встрече с представителями общественности в селе Агалы Зангиланского района.

По его словам, в составе Азербайджана нет административной территории под названием Нагорный Карабах: "Поэтому в лексиконе международных структур нет словосочетания Нагорный Карабах, и последняя брюссельская встреча еще раз показала это".