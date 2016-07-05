Президент Турции позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву

Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ 4 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, президент Турции поздравил Ильхама Алиева со священным праздником Рамазан, передал народу Азербайджана пожелания благополучия.

Глава нашего государства выразил признательность президенту Турции за внимание и поздравление, поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с праздником, пожелал турецкому народу спокойствия и прогресса.

Главы государств выразили уверенность в том, что наши дружественные и братские отношения во всех сферах будут успешно развиваться и впредь.