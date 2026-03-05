Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Президент: Тем, кто хотел проверить наши силы, мы разбили голову "Железным кулаком"

    Внутренняя политика
    • 05 марта, 2026
    • 16:33
    Президент: Тем, кто хотел проверить наши силы, мы разбили голову Железным кулаком

    Люди без чести, совершившие этот террористический акт против нас, пожалеют. Пусть они не испытывают нашу силу.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев на заседании Совета безопасности.

    "Тем, кто хотел проверить наши силы, мы разили голову "Железным кулаком". Сегодняшний инцидент приведет к такому же результату", - подчеркнул глава государства.

    Последние новости

    16:59

    Минобороны Азербайджана: Иран запустил по Нахчывану 4 БПЛА, один был сбит

    Армия
    16:58

    Байрамов и Фидан обсудили атаки иранских дронов на Нахчыван

    В регионе
    16:47

    Лукашенко подписал указ о помиловании 18 человек

    В регионе
    16:44

    Сибига: Атака на Азербайджан вновь демонстрирует, что режим в Тегеране - глобальная угроза

    Внешняя политика
    16:43
    Из Ирана в Азербайджан эвакуированы еще 13 человек - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    16:42

    Президент: Азербайджан сегодня место надежды для многих проживающих в Иране азербайджанцев

    Внутренняя политика
    16:39

    Нацфорум НПО: Иран совершил большую ошибку, напав на Азербайджан

    Внешняя политика
    16:38

    Турецкий генерал: Атака дронов на Нахчыван показывает кризис решений в Иране

    Внешняя политика
    16:35

    Ильхам Алиев: ВС Азербайджана приведены в состояние мобилизации номер один

    Внутренняя политика
