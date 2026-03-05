Президент: Тем, кто хотел проверить наши силы, мы разбили голову "Железным кулаком"
Внутренняя политика
- 05 марта, 2026
- 16:33
Люди без чести, совершившие этот террористический акт против нас, пожалеют. Пусть они не испытывают нашу силу.
Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев на заседании Совета безопасности.
"Тем, кто хотел проверить наши силы, мы разили голову "Железным кулаком". Сегодняшний инцидент приведет к такому же результату", - подчеркнул глава государства.
