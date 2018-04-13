Президент Татарстана поздравил Ильхама Алиева

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ Президент Республики Татарстан Российской Федерации Рустам Минниханов направил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдарович.

От души поздравляю Вас с уверенной победой на выборах президента Азербайджанской Республики. Народ страны вновь выразил Вам доверие, поддержал проводимый Вами курс развития Азербайджанского государства.

Пусть этот убедительный результат придаст Вам вдохновения, сил, энергии для дальнейшей активной деятельности на высоком посту, послужит опорой и стимулом для реализации новых идей, проектов, стратегических начинаний, направленных на обеспечение эффективного социально-экономического роста и общественно-политической стабильности Азербайджана и в будущем. Рад за Вас и искренне желаю Вам крепкого здоровья и неизменных успехов.

С уверенностью смотрю в будущее татарстано-азербайджанского сотрудничества, надеюсь на укрепление взаимопонимания и тесное взаимодействие наших братских народов и во имя стратегического партнерства России и Азербайджана".