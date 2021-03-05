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Президент: Решительные шаги великого лидера, связанные с независимостью, высоко оценивались народом

Президент: Решительные шаги великого лидера, связанные с независимостью, высоко оценивались народом "Еще один важный фактор связан с нахчыванским периодом деятельности Гейдара Алиева, так как в то время Нахчыван, с одной стороны подвергался атакам Армении, а с другой, - необоснованным нападкам, преследованиям тогдашнего руководства Азербайджана. Республ
Внутренняя политика
5 марта 2021 г. 20:51
Президент: Решительные шаги великого лидера, связанные с независимостью, высоко оценивались народом

"Еще один важный фактор связан с нахчыванским периодом деятельности Гейдара Алиева, так как в то время Нахчыван, с одной стороны подвергался атакам Армении, а с другой, - необоснованным нападкам, преследованиям тогдашнего руководства Азербайджана. Республика, фактически оказавшаяся в условиях блокады, жила без света, газа, воды, без всяких материальных возможностей, и основную роль здесь играл фактор Гейдара Алиева".

Как сообщает Report, об этом на VII съезде ПЕА сказал президент Ильхам Алиев.

"Как бы армяне ни пытались, им не удалось добиться желаемого в Нахчыване. Хотя целью их следующей атаки после Карабаха был Нахчыван. Гейдару Алиеву и людям, сплотившимся вокруг него, удалось защитить Нахчыван, посадить врага на место и одержать победу в ожесточенных боях на границе.

В то же время однозначные, решительные шаги великого лидера, связанные с независимостью, высоко оценивались народом. В то время в Азербайджанской Республике состоялся референдум о сохранении Советского Союза и его результаты были грубо сфальсифицированы. Якобы азербайджанский народ не хочет независимости, а желает жить в составе Советского Союза. Это был абсурд, потому что еще совсем недавно произошли события 20 Января. Несправедливость, проявленная в отношении Азербайджана, изгнание азербайджанцев из Нагорного Карабаха, а затем – из прилегающих к нему регионов, изгнание азербайджанцев из Армении – все это осталось раной в душе азербайджанского народа. Какой патриот в этом случае может проголосовать против независимости? То есть, полностью было фальсифицировано. А в Нахчыванской Автономной Республике Гейдар Алиев не позволил провести референдум. Это был шаг, требовавший большой смелости, героизма. В то же время руководство, сидевшее в то время в Баку под флагом советского Азербайджана, так крепко вцепилось в прошлое, словно не хотело его отпускать. По указанию и инициативе Гейдара Алиева трехцветный флаг Азербайджанской Демократической Республики был утвержден в Нахчыване как официальный флаг, а до распада Советского Союза оставалось еще много времени", - добавил президент.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Ulu Öndərin müstəqilliklə bağlı birmənalı, qətiyyətli addımları xalq tərəfindən yüksək qiymətləndirilirdi"

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