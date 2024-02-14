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Президент: Реформы в экономической сфере создали в Азербайджане новый инвестиционный климат

Президент: Реформы в экономической сфере создали в Азербайджане новый инвестиционный климат Реформы, проводимые в экономической сфере, сегодня уже создали в Азербайджане совершенно новый инвестиционный климат.
Внутренняя политика
14 февраля 2024 г. 18:02
Президент: Реформы в экономической сфере создали в Азербайджане новый инвестиционный климат

Реформы, проводимые в экономической сфере, сегодня уже создали в Азербайджане совершенно новый инвестиционный климат.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал 14 февраля на церемонии инаугурации.

Глава государства подчеркнул, что если в прежние годы инвестиции вкладывались больше в нефтегазовую отрасль, то сегодня инвестиции, вкладываемые в ненефтяной сектор, составляют миллиарды долларов.

"Достигнутые соглашения, подписанные контракты в ближайшие несколько лет так себя проявят, скачок будет таким большим, что это увидят все", - сказал президент Ильхам Алиев.

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Версия на английском языке President: Reforms carried out in economic sphere have created a completely new investment environment in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Prezident: İqtisadi sahədə aparılan islahatlar Azərbaycanda tamamilə yeni investisiya iqlimi yaradıb

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