Президент: Реформы в экономической сфере создали в Азербайджане новый инвестиционный климат

Реформы, проводимые в экономической сфере, сегодня уже создали в Азербайджане совершенно новый инвестиционный климат.

Реформы, проводимые в экономической сфере, сегодня уже создали в Азербайджане совершенно новый инвестиционный климат.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал 14 февраля на церемонии инаугурации.

Глава государства подчеркнул, что если в прежние годы инвестиции вкладывались больше в нефтегазовую отрасль, то сегодня инвестиции, вкладываемые в ненефтяной сектор, составляют миллиарды долларов.

"Достигнутые соглашения, подписанные контракты в ближайшие несколько лет так себя проявят, скачок будет таким большим, что это увидят все", - сказал президент Ильхам Алиев.