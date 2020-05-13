Президент принял в видеоформате новоназначенного главу ИВ - ОБНОВЛЕНО

13 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял в видеоформате Азера Годжаева в связи с назначением его на должность главы Исполнительной власти Кяльбаджарского района.

Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.

Выступая на видеоприеме, Президент Ильхам Алиев сказал:

- Сегодня вы назначаетесь на должность главы Исполнительной власти Кяльбаджарского района. Это – оказанное вам высокое доверие. Вы должны оправдать его. Вы молоды, вам всего 34 года. Ваше назначение одновременно свидетельствует о том, что сегодня создаются очень большие возможности для молодежи, созданы все условия для ее деятельности, молодежь назначается на ответственные должности.

В последнее время, в частности, в этой сфере, предпринимаются более серьезные шаги. Представители молодого поколения приводятся в руководство центральных и местных исполнительных органов. Считаю, что это - правильный шаг, потому что молодежь является активной прослойкой нашего общества. Абсолютное большинство нашей молодежи воспитано в национальном духе, в духе патриотизма, и сегодня она готова приложить свои знания для всестороннего развития нашей страны.

Вообще, молодежь в последние годы играет очень активную роль в общественной жизни. Я хотел бы особо отметить волонтеров. Этот год моим Распоряжением был объявлен «Годом волонтеров». Очень рад, что за короткое время в Азербайджане появилась огромная, многотысячная армия волонтеров, которым своей работой, делами удалось завоевать большую симпатию в обществе, они вносят огромный вклад в наше общее дело. Движение волонтеров началось с волонтеров ASAN. Сегодня волонтеры ASAN в подлинном смысле слова сочетают в себе лучшие качества, свойственные азербайджанской молодежи, олицетворяют эти качества. В настоящее время волонтеры осуществляют достаточно широкую деятельность и в других областях. Я постоянно отслеживаю их деятельность и высоко оцениваю ее. По моему указанию волонтеры должны быть привлечены и к работе в центральных и местных исполнительных органах. Вам тоже как главе исполнительной власти необходимо обратить внимание на этот вопрос, чтобы дела шли лучше с точки зрения общественного контроля, росла общественная активность, и вопросы, беспокоящие сегодня людей, находили решение. Чтобы добиться этого, конечно, в первую очередь, центральные и местные исполнительные органы должны осуществлять эффективную деятельность, в то же время на высоком уровне должен находиться общественный контроль. Поэтому ваше назначение – это проявление доверия к вам, в то же время свидетельство внимания к молодежи. Еще раз хочу сказать: вы своей работой должны оправдать это высокое доверие.

Кяльбаджар является одним из красивейших уголков Азербайджана. Живописная природа, прекрасные леса, горы, реки, исторические памятники Кяльбаджара – национальное достояние азербайджанского народа. К сожалению, абсолютное большинство, можно сказать, все исторические памятники, находящиеся в Кяльбаджаре и на других оккупированных землях, разрушены или сожжены. В том числе разрушены принадлежащие азербайджанскому народу древние исторические памятники на территории Кяльбаджарского района. Но настанет день, когда мы восстановим все разрушенные памятники, всю инфраструктуру на оккупированных землях. Азербайджан восстановит свой суверенитет. Есть много факторов, дающих основание говорить это, в том числе прочность наших международных позиций, признание всем миром территориальной целостности нашей страны. В последние годы в постановлениях и резолюциях всех ведущих международных организаций выражаются однозначная поддержка территориальной целостности нашей страны. В том числе непризнание мировым сообществом пресловутых выборов, проведенных недавно сепаратистами, и единодушное мнение ведущих международных организаций по этому поводу еще больше усилили наши позиции и явились очередным ударом по сепаратистам, их покровителям, агрессивной Армении. В то же время уверен, что наш растущий экономический потенциал, военная мощь и возрастающий авторитет в регионе - все эти факторы приведут к полному восстановлению суверенитета Азербайджанского государства. Каждый гражданин Азербайджана своей работой должен приближать этот день, и в данном направлении проводится очень активная работа.

Виновной в оккупации Кяльбаджара является предательская власть НФА-Мусават. Именно в результате их предательской и нерадивой деятельности Кяльбаджар в апреле 1993 года был оккупирован, погибли наши граждане, и все наши соотечественники из Кяльбаджара оказались в положении вынужденных переселенцев. Это преступление было не первым преступлением власти НФА-Мусават. Огромная отрицательная роль принадлежит тандему НФА-Мусават также в оккупации Шуши и Лачина. В то время они вели в Азербайджане борьбу за власть. Их основной целью было любой ценой прийти к власти. Сегодня маргинальная группировка, именующая себя радикальной оппозицией, в действительности же оказавшаяся в нынешних условиях в очень жалком положении, во что бы то ни стало пытается обострить ситуацию в Азербайджане. Естественно, на это у них не хватает ни сил, ни ума. Но их намерение - запятнать Азербайджан, нанести удар по имиджу нашей страны, бросить тень на успешную политику, проводимую нами в период пандемии, обеспечить интересы зарубежных покровителей, как изменники, предательское сословие, «пятая колонна» выполнять приказы иностранных кругов.

Оккупация в 1992 году Шуши и Лачина – предательство, измена и преступление тандема НФА-Мусават в отношении молодого независимого Азербайджанского государства. Еще раз хочу сказать: в то время их основной целью было прийти к власти. Да и власть была достаточно слабой, поэтому сдача Шуши, организация обороны Лачина не на должном уровне – это преступление непосредственно власти НФА-Мусават, тогдашнего руководства и членов данных партий. Один из элементов, якобы организовавший в то время оборону Шуши, предатель, человек, носивший шапку, но покинувший Шушу и бежавший как трус, сказал: если Шуша будет оккупирована, я застрелюсь. Он по сей околачивается в различных кругах. Вот их деяния. Они сдали Шушу, чтобы ситуация в Азербайджане обострилась, народ поднялся, свергнул власть и они пришли к власти. Так и произошло. Воспользовавшись этим, сдав родные земли армянам, предательский тандем НФА-Мусават пришел к власти в 1992 году после оккупации Шуши и Лачина. Однако в течение года они привели нашу страну в такое ужасное состояние, что народ поднялся, смел их, выбросив на свалку, и увидел единственный путь спасения в лице Гейдара Алиева. До этого они совершили большое преступление, сдав Кяльбаджар армянам. Потому что оккупация Кяльбаджара привела к установлению географической связи между Нагорным Карабахом и Арменией, и это был уже не коридор, а оказавшаяся под оккупацией обширная территория. Конечно, это стало большим ударом, нанесенным по нашей стране, молодому Азербайджанскому государству.

Азербайджанский народ не должен забывать это, народ не должен забывать своих врагов. Я называю их своими именами. Так и должно быть, потому что тот, кто предал народ и государство, - предатель. Тот, кто пытается обеспечить здесь интересы внешних кругов, нанести удар по своему народу, интересам народа и государства, - враг. Другого названия этому нет. Все должны знать это.

Как молодому кадру вам в первую очередь необходимо уделять большое внимание вынужденным переселенцам. По линии государства вынужденным переселенцам уделяется огромное внимание. Это направление нашей деятельности продолжается как основной курс с начала моей работы на посту Президента в 2003 году. В то время я сказал, что в течение пяти лет в Азербайджане не останется ни одного палаточного городка. Но нам удалось добиться этого за четыре года. В 2007 году в Азербайджане уже не осталось ни одного палаточного городка. Должен также отметить, что палаточные городки, эта горькая картина тоже были результатом власти НФА-Мусават. После этого мы приступили к более активной работе, направленной на улучшение условий жизни переселенцев и обеспечение их занятости. Сегодня более 300 тысяч вынужденных переселенцев обеспечены домами и квартирами. Только в прошлом году было построено жилье для пяти тысяч семей переселенцев. В нынешнем году эта цифра достигнет 7 тысяч, а может, и 8 тысяч. Государство выполняет все стоящие перед ним задачи. В прошлом году моим Распоряжением было улучшено также материальное обеспечение вынужденных переселенцев. Объем выплачиваемого им пособия был увеличен на 50 процентов.

Вы должны постоянно находиться среди народа, вместе с гражданами, анализировать их проблемы. В первую очередь вам, конечно, необходимо полностью проанализировать ситуацию и быть активным в решении проблем народа, вынужденных переселенцев. Могут быть такие вопросы, решить которые местные исполнительные органы не в силах. В этом случае вы обязательно должны обратиться в центральные исполнительные органы. Те же вопросы, которые будут входить в вашу компетенцию, естественно, должны найти решение в пределах возможностей.

Конечно, должны преобладать принципы социальной справедливости. Справедливость должна быть ведущей идеей, ведущим тезисом в каждом здоровом обществе, потому что несправедливость обижает людей, подрывает в них веру. В конечном итоге несправедливость приводит к большим проблемам. Поэтому в каждой сфере должен утвердиться принцип справедливости. К примеру, в нынешнем году переселенцам будет предоставлено около 8 тысяч квартир. При предоставлении квартир должна быть полная прозрачность. Как Государственному комитету по делам беженцев и вынужденных переселенцев, так и местным исполнительным органам следует работать здесь сообща. Необходимо вести точный учет переселенцев. К сожалению, в прежние годы этот учет проводился не на должном уровне. Есть сведения о том, что порой не проводился умышленно, потому что отсутствие точного учета открывало путь к различным манипуляциям. Сейчас мы проводим проверку, ревизию и видим, что в ряде случаев в домах, построенных для переселенцев, живут люди, вообще не имеющие статуса переселенца. В настоящее время мы освобождаем некоторые общественные здания, заселяем переселенцев в новые квартиры, после чего видим, – к примеру, недавно мне сообщили, - что 20 процентов жильцов этого здания вообще не являлись переселенцами. Как они туда попали? Кто их разместил? Кто их принял на учет? Государственные органы. Они сделали это в обмен на что-то. Иначе как это возможно, чтобы в здании, предназначенном для переселенцев, живут другие люди. Такие случаи есть. Негативных фактов при распределении квартир было достаточно много. Как мне сообщили, порой у переселенцев брали деньги. В то время как государство обеспечивает их бесплатным жильем. Эти факты также расследуются. Поэтому в первую очередь необходимо вести точный учет. Государственному комитету по делам беженцев и вынужденных переселенцев даны указания по этому вопросу. Руководству соответствующих местных исполнительных органов следует быть очень внимательными в данном вопросе и вместе координировать всю работу.

С негативными явлениями должна вестись серьезная борьба. Сегодня эта борьба дает результаты. Я неоднократно говорил, что борьба с негативными явлениями, взяточничеством, коррупцией будет беспощадной. Сегодняшняя картина показывает это. Уже арестованы пять глав исполнительной власти, и все эти видеоматериалы, материалы следствия налицо. То есть, отбирать хлеб у бедного, присваивать причитающиеся ему средства – это может считаться самым большим преступлением. Хищническое присвоение помощи, предназначенной в период пандемии для малообеспеченных слоев, - бессовестность и преступление. Все пятеро задержанных глав исполнительной власти занимались этими грязными делами. Мы выделяем эти средства для того, чтобы люди, которые не могут сегодня найти работу, хотя бы получали зарплату на уровне минимальной заработной платы, могли принести домой деньги. А они зарились и на это. Это ненасытные люди. Это – своего рода болезнь, и лечение ее уже начато. Я неоднократно предупреждал, открыто говорил: если вы не свернете с неверного пути и не встанете на правильный путь, то конец будет плачевным, будут применены меры наказания. Однако некоторые считали, что это их не касается. Некоторые считали, что они выше закона. Или же считали, что кто-то им поможет - их покровители, поддерживавшие их на протяжении многих лет высокопоставленные лица. Я сказал, что такого не будет. И жизнь показала это. Кража платежных карт, социальной помощи – это лишь незначительная часть преступлений.

Моим Распоряжением выделены миллионы манатов на снос во многих районах находящихся в непригодном состоянии многоэтажных зданий и строительство вместо них новых зданий. Однако впоследствии выясняется, что с людей, которые обеспечены государством квартирами в этих зданиях, взяли деньги. Государство выделяет деньги, исполнительная власть района занимается строительством. Сколько нарушений при строительстве, сколько денег присвоено – все эти факты всплывают. А после этого за квартиры, которые должны были быть предоставлены людям бесплатно, требуют взятку. На каждом шагу преступление, на каждом шагу взятка. Этому будет положен конец! Пусть никто не сомневается! У нас твердая воля, и никто не может на нее повлиять. И народ поддерживает нас, а не преступников, взяточников, ненасытных людей. Я каждый день ощущаю эту поддержку.

В то же время я говорил, что негативные факты имеются не только в местных, но и центральных исполнительных органах, есть сигналы, поступили сведения. Я говорил, предупреждал: прекратите эти дела, прекратите! Они считали, что это их не касается. А сейчас испытывают горькие последствия. Поэтому вы как молодой кадр в должности главы исполнительной власти постоянно должны уделять внимание данным факторам. Честность, прозрачность, справедливость должны стать принципом работы каждого государственного чиновника. Именно это должно стать принципом работы, а не взятки, ложь, грабеж, фальсификация, бессовестность! Честность, прозрачность, служение народу, справедливость – вот принципы! Повторяю, если кто-то все еще считает, что кто-то им поможет, то он ошибается. Если не хотят повторить горькую судьбу арестованных государственных чиновников, пусть вернутся на правильный путь.

Еще раз хочу сказать: вам оказано высокое доверие, и вы должны своей работой оправдать это доверие. Я дал указание регулярно анализировать работу всех глав исполнительной власти и руководителей центральных исполнительных органов, достигнутые ими результаты. Потому что развитие каждого района во многом зависит от лица, который его возглавляет. Я говорил, что все наши районы уже должны выйти из системы дотации. В этом направлении проделана большая работа. Раньше все наши районы жили за счет дотации, не могли обеспечить без нее свои потребности. Сегодня многие районы уже обеспечивают себя, и этот процесс должен продолжаться. Необходима прозрачность в сборе местных налогов, полная прозрачность в расходовании государственных средств, должно быть обеспечено социально-экономическое развитие районов. И без того в государственных программах социально-экономического развития регионов – в настоящее время реализуется четвертая программа – все эти вопросы утверждены. Все инфраструктурные проекты, основное строительство, все проекты социальной инфраструктуры осуществляются государством. Поэтому местным исполнительным органам следует приложить усилия в этом направлении. Еще раз хочу сказать: уже дано поручение, будет проводиться анализ эффективности деятельности должностных лиц и допущенных ошибок, и сведения будут находиться под контролем.

В то же время необходим общественный контроль. Обращаясь к гражданам, хочу сказать: там, где нет общественного контроля, обычно бывают нарушения. Поэтому вы тоже должны привлечь общественность к этой работе, быть вместе с народом, жить его проблемами и работать так, чтобы вами были довольны и граждане, и власть. Если граждане будут довольны вашей работой, то буду доволен и я. Желаю вам успехов. Уверен, что своей работой оправдаете это доверие.

Азер Годжаев: Большое спасибо, господин Президент. Выражаю Вам глубокую признательность за оказываемые нам, молодежи, поддержку и большое доверие. В свою очередь хочу заверить Вас в том, что буду непрерывно работать для того, чтобы оправдать оказанное Вами высокое доверие и добиться хороших результатов, достижений. Благодарю Вас, господин Президент.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо, успехов тебе.

***15:04

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 13 мая принял в видеоформате Азера Годжаева в связи с назначением его на должность главы Исполнительной власти Кельбаджарского района.

Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.