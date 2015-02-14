​Президент принял участие во встрече министров в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору

Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ 12 февраля президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие во встрече министров в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору в Баку.

Как передает Report, глава государства выступил с речью на первом заседании Консультативного совета.

Речь президента Азербайджана Ильхама Алиева

- Дамы и господа, дорогие друзья!

Сначала мне хотелось бы поприветствовать всех вас в Азербайджане. Сегодня мы проводим первое заседание Консультативного совета по Южному газовому коридору. Пользуясь случаем, прошу передать руководству ваших стран мою признательность за поддержку нашей инициативы о проведении нынешней встречи в Баку. Это очень удобное время для проведения данной встречи, так как в этом году начинается практическая реализация проекта «Южного газового коридора». Данный проект объединяет нас, и нужны связанные с ним дополнительное координирование, обмен мнениями. Уверен, что проведенные в ходе нынешней встречи обмен мнениями, обсуждения внесут вклад в успешную реализацию этого проекта.

Азербайджан известен в мире как первая нефтедобывающая страна. Это произошло в середине XIX века. В то же время первой страной, добывающей нефть в море в середине ХХ столетия, также является Азербайджан. По этой причине история нефтяной промышленности Азербайджана очень богата. Хочу также отметить, что нефть, производимая в Азербайджане в годы Второй мировой войны, составляла 80 процентов нефти, добываемой в Советском Союзе. Азербайджанские нефтяники внесли большой вклад в Победу над фашизмом. Возможно, не будь азербайджанской нефти, результаты Второй мировой войны были бы иными.

Однако во время распада Советского Союза положение дел в нефтяной промышленности не радовало. Месторождения на суше в основном исчерпали себя. В 1991 году, когда Азербайджан восстановил свою независимость, нефтяная промышленность переживала кризис. Мы столкнулись не только с кризисом в нефтяной промышленности, но и с серьезным военным, политическим, экономическим кризисом в целом. Произошла гражданская война, армянская оккупация. У нас не было ни финансовых ресурсов, ни технических возможностей для освоения огромных нефтяных месторождений.

Лишь после избрания в 1993 году Гейдара Алиева Президентом ситуация стабилизировалась, гражданская война прекратилась, мы приступили к реформам. Один из важных элементов реформ заключался в том, чтобы открыть Азербайджан миру. Мы стали привлекать иностранные инвестиции, создали в Азербайджане прекрасную инвестиционную среду. Благодаря этому факту нынешняя экономика Азербайджана устойчива и стабильна. По объему прямых иностранных инвестиций на душу населения Азербайджан занимает ведущее место на бывшем советском пространстве.

1994 год стал годом начала новый энергетической стратегии Азербайджана. Был подписан контракт между нашим правительством и консорциумом основных нефтяных компаний мира. Контракт, подписанный в 1994 году, сразу же назвали «Контрактом века». Это было связано с тем фактом, что месторождение «Азери-Чираг-Гюнешли», с точки зрения объема инвестиций и ресурсов, являлось одним из крупнейших в мире нефтяных месторождений. Вот уже более двадцати лет это месторождение осваивается и считается основным стержнем добычи нефти в нашей стране. Поэтому 1994 год стал годом начала энергетической стратегии. Таким образом, Каспийское море впервые было объявлено открытым для иностранных инвестиций.

Однако, учитывая то, что Азербайджан является страной, не имеющей выхода в открытое море, мы нуждались в сети трубопроводов для транспортировки нефти. Координированные усилия, основанные на региональном сотрудничестве между Азербайджаном, Грузией и Турцией, однозначно обусловили на первоначальном этапе современную систему трубопроводов для транспортировки нефти и газа на международные рынки.

Мне хотелось бы напомнить вам о нескольких важных этапах в осуществлении энергетической политики Азербайджана, обусловивших возникновение ситуации, необходимой для Южного газового коридора, о котором мы сегодня говорим. Потому что проект «Южного газового коридора» основан на работе, проведенной вместе с нашими партнерами здесь – в Азербайджане - на протяжении последних 20 лет. В 1996 году между Азербайджаном и возглавляемым bp консорциумом иностранных компаний было подписано соглашение о месторождении «Шахдениз». Газовое месторождение «Шахдениз» является важнейшей ресурсной базой для Южного газового коридора. В 1997 году с платформы «Чираг» была добыта первая нефть. Это, возможно, было рекордом в истории нефтяной промышленности. То есть разница во времени между подписанием контракта и добычей первой нефти составила всего три года. В 1999 году был проложен трубопровод Баку-Супса, соединяющий Каспийское море с Черным. Таким образом, азербайджанская нефть стала транспортироваться в грузинский порт Супса на Черном море. Это было важным элементом диверсификации. Впервые Черное и Каспийское моря были соединены трубопроводом, транспортирующим сырую нефть. В 2006 году был сдан в эксплуатацию нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан. Впервые Каспийское и Средиземное моря оказались соединены трубопроводом. В 2007 году был проложен Южно-Кавказский газопровод, соединивший Баку, Тбилиси и турецкий город Эрзурум.

Все эти важные этапы имели огромное значение в осуществлении энергетической политики Азербайджана. Мы вместе с нашими партнерами из Грузии и Турции достигли всех стоящих перед нами задач и целей. Это одновременно было замечательным примером плодотворного регионального сотрудничества. В этом случае три страны, поддерживающие друг друга и сотрудничающие друг с другом, добились весьма претенциозных целей. Однако, надо сказать, это было лишь началом наших планов, так как гигантское месторождение «Шахдениз» и другие газовые месторождения Азербайджана диктовали необходимость прокладки Южного газового коридора для транспортировки природного газа из Азербайджана на международный рынок. В реализации данного проекта также есть важные этапы. В 2011 году мы с председателем Европейской комиссии господином Баррозу подписали в Баку Совместную декларацию о Южном газовом коридоре. Азербайджан в данном документе указан как страна, вносящая основной вклад в Южный газовый коридор и реализующая его.

В 2012 году между Азербайджаном и Турцией было подписано соглашение в связи со строительством Транс-Анатолийского газопровода – ТАNАР. Это соглашение сыграло важную роль в осуществлении Южного газового коридора. Так как в ходе многолетнего обсуждения проекта, который станет основным в транспортировке азербайджанского газа, с нашей стороны был предложен проект ТАNАР, и мы сразу получили мощную поддержку всех наших партнеров. Словом, ТАNАР занимает важное место в осуществлении Южного газового коридора. Вы, наверное, знаете, что уже началось практическое осуществление проекта ТАNАР. В 2013 году Транс-Адриатический трубопровод был выбран в качестве основного экспортного маршрута в Европу, а 20 сентября 2014 года здесь, в Баку, состоялась церемония закладки фундамента Южного газового коридора. Это произошло спустя ровно 20 лет после подписания 20 сентября 1994 года «Контракта века». Это была краткая история проделанной работы. Поэтому хочу еще раз сказать, что без тех важных элементов, которые уже созданы в Азербайджане и по соседству, сегодня проект «Южного газового коридора» прозвучал бы всего лишь как хорошая идея и желание. Однако сегодня этот проект уже является проектом, находящимся на стадии осуществления.

Хочу отметить, что партнерство между Государственной нефтяной компанией и bp, которая является нашим основным инвестором, сыграло чрезвычайно важную роль в осуществлении наших нефтегазовых проектов. Это партнерство продолжается уже 20 лет, будет продолжаться и в последующие годы.

Скажу еще раз, что ресурсная база для Южного газового коридора – это месторождение «Шахдениз», оператором которого является bp. Другие огромные газовые месторождения, кроме «Шахдениз», - кстати, по нашим подсчетам, подтвержденные запасы газа в Азербайджане превышают 2,5 триллиона кубометров – «Абшерон», «Умид» и другие месторождения однозначно внесут вклад в проект «Южного газового коридора». Скорее всего, у нас будут добыча и экспорт, которые будут намного превышать прогнозируемые сегодня цифры.

Важный элемент нашего сотрудничества – это, конечно же, координация наших усилий. Думаю, что проводимое сегодня заседание Консультативного совета будет преследовать эту цель. Состоится презентация проделанной и запланированной работы. Но координация и эффективное общение между участвующими в этом проекте всеми странами и компаниями будут одним из основных, первоначальных условий успеха. Мы должны работать так, как это было прежде, подобно трехстороннему сотрудничеству между Грузией, Турцией и Азербайджаном. То трехстороннее сотрудничество и взаимное доверие, поддержка на высоком уровне способствовали осуществлению проекта, о котором я уже говорил. Но в настоящее время положение более сложное. Так как число участников и сторон большое. Поэтому нам необходимо взаимное доверие максимального уровня, и мы должны поддерживать друг друга. Все мы должны внести вклад в осуществление этого проекта, чтобы своевременно реализовать его.

Южный газовый коридор – это проект энергетической безопасности. Это энергетическая безопасность для нас. Так как Азербайджан получит возможность в большом объеме экспортировать природный газ на международные рынки. Это также энергетическая безопасность для стран-потребителей и транзитных стран. Потому что сегодня энергетическую безопасность нельзя рассматривать в отдельности от национальной безопасности любой страны. Энергоресурсы не только могут стать источником процветания, прогнозирования и стабильности, порой они превращаются в источник конкуренции и вражды. Я думаю, что наша философия заключается в том, что энергоресурсы должны вносить вклад в стабильность, прогнозирование, сотрудничество и взаимную поддержку. Уверен, что выигрышная ситуация для добывающих, транзитных стран и стран-потребителей, баланс интересов между тремя компонентами проекта станут главной причиной успешного осуществления нашего проекта.

Диверсификация энергетических ресурсов является в настоящее время вопросом, обсуждаемым на основной арене международных организаций. Азербайджан играет свою роль в диверсификации. Говоря о диверсификации, мы имеем в виду диверсификацию не только маршрутов, но и источников. Важна и диверсификация маршрутов, однако, когда источник остается одним и тем же, ситуация не очень меняется. Важна диверсификация источников. В таком случае газ, добываемый в Каспийском море, - азербайджанский газ в очередные годы будет единственно новым источником газа для европейских потребителей.

Конечно, это создает совершенно иную ситуацию. Сегодня мы видим перед собой команду, состоящую из стран. Еврокомиссия оказывает мощную поддержку. Очень рад, что в сегодняшней встрече участвует господин Шефчович. Это повышает оптимизм относительно наших планов. Так как, я уверен, что все вопросы, намеченные нами в целях осуществления этого проекта, найдут свое решение. Проект будет своевременно реализован, и все мы будем отмечать осуществление Южного газового коридора. Но для достижения этого необходимы координация, взаимное доверие и тесные взаимные связи между всеми странами, подключившимися к этому процессу.

Еще раз выражаю вам признательность за то, что сегодня вы вместе с нами, и желаю Консультативному совету успехов. Спасибо.

Затем Консультативный совет продолжил работу.

Министр энергетики Азербайджана Натиг Алиев еще раз поприветствовал гостей и, выразив уверенность в том, что заседание пройдет на высоком уровне, сказал:

- Сегодня мы собрались здесь для того, чтобы обсудить нынешнее положение, вызовы, вопросы, связанные с реализацией проекта «Южного газового коридора», и разработать соответственные пути решения. Минувшие годы были весьма продуктивными для проекта «Южного газового коридора», выдвинутого подписанной в январе 2011 года Совместной декларацией Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и председателя Европейской комиссии Жозе Мануэла Баррозу. В сегодняшней речи на открытии Президент Азербайджана отметил особую роль всех стран, привлеченных к реализации проекта «Южного газового коридора», в том числе Турции, Грузии, Европейского Союза и ведущих компаний.

Давайте на мгновение оглянемся и посмотрим, чего мы вместе добились на сегодняшний день. Какие задачи стоят перед нами, и какая работа может быть проделана на уровне министров в связи с решением данных вопросов?

Натиг Алиев говорил о работе, проделанной в рамках проекта «Южного газового коридора», отметил успешное сотрудничество Азербайджана со странами-партнерами в этом вопросе, подчеркнул успешное осуществление подготовки, связанной с проектом:

- Наша цель остается неизменной. Цель заключается в том, чтобы данный инфраструктурный проект стал функционировать, как запланировано, в 2019 году. Это представляется важным для дальнейшего экономического развития наших стран, а также для энергетической безопасности Европы. Уже есть некоторые примеры нашего сотрудничества. 19 сентября 2014 года президенты Азербайджана и Болгарии подписали Совместную декларацию, в которой нашло отражение значение снабжения Азербайджаном газовой сети Болгарии, а через нее трубопроводы, ведущие к европейским рынкам, азербайджанским газом. Болгарская сторона особо подчеркнула значение договора, подписанного в сентябре 2013 года между Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики и «Bulgargas» и предусматривающего поставку в Болгарию, начиная с 2020 года, 1 миллиарда кубометров газа. 19 декабря 2014 года между правительствами Азербайджанской Республики и Республики Албания был подписан Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в разработке генплана по газификации Албании. Стороны отметили значение Транс-Анатолийского, Транс-Адриатического, Ион-Адриатического трубопроводов, представляющих стратегический интерес для региона Юго-Восточной Европы и Европейского Союза в целом.

***

Затем выступил министр энергетики и природных ресурсов Турции Танер Йылдыз. Он расценил Южный газовый коридор как важнейший проект в обеспечении стран Европейского Союза природным газом. Подчеркнув, что турецкая сторона с честью выполнит обязательства, принятые в связи с реализацией проекта, министр сказал:

- Турция, как и всегда, в особенности в таком проекте, будет решительной как с политической, так и с экономической точек зрения. Этот проект является одним из очень важных проектов с точки зрения обеспечения стран-членов Европейского Союза природным газом. Мы, Турция, повышающая свою долю в проекте «Южного газового коридора», в частности в «Шахдениз-2», продолжаем этот проект.

Разумеется, Турция будет использовать все возможности, вытекающие из ее географического расположения как для соседних стран, так и для стран-членов Европейского Союза. Турция будет продолжать использовать возможности, вытекающие из ее географического расположения.

Наряду с выступлениями, которые прозвучали и прозвучат здесь, отмечая также некоторые двухсторонние встречи, я желаю, чтобы это заседание принесло пользу нашему региону и нашим странам. Выражая уверенность в том, что это заседание Консультативного совета, организованное Азербайджаном, внесет вклад в достижение более высокого уровня работ, приветствую всех вас с любовью и почтением.

***

Коснувшись значения проекта «Южного газового коридора», заместитель премьер-министра Грузии, министр энергетики Каха Каладзе, рассказал о его экономической и социальной эффективности.

- Выражаю глубокое уважение и почтение инициаторам этого грандиозного мероприятия и нашим партнерам. Сегодняшнее мероприятие - логическое продолжение всех успешных событий по реализации Южного газового коридора.

Дорогие коллеги, работа, проводимая в рамках проекта «Южного газового коридора», очень широкомасштабна, и в то же время, очень важна для нас и других стран, принимающих участие в проекте. Мы ждем от этого проекта обеспечения инвестиций, устранения безработицы, а также энергетической безопасности и развития экономики, стабильности.

***

В своем выступлении министр продуктивного производства, окружающей среды и энергетики Греции Панагиотис Лафазанис сказал:

- Прежде всего, хотел бы выразить признательность за инициативу Азербайджанского правительства по проведению первого заседания Консультативного совета по Южному газовому коридору. Мы выражаем благодарность за проявленное здесь гостеприимство и организацию мероприятия на высоком уровне. Я верю, что деятельность этого совета будет играть важную роль до окончания реализации Южного газового коридора. Таким образом, будут созданы прекрасные возможности для продвижения одинаковыми темпами всех заинтересованных сторон и инвесторов, обсуждения и координирования деятельности в общих целях. Это действительно создает прекрасную возможность для обсуждения нынешней ситуации, связанной с работой по проекту «Южного газового коридора».

Коснувшись значения проекта «Южного газового коридора», Панагиотис Лафазанис отметил:

- Важный фактор, связанный с Южным газовым коридором, заключается в том, что проект стремительно реализуется, и, несомненно, начиная с 2020 года изменит энергетическую карту Южной и Юго-Восточной Европы и более обширного пространства. Я представляю здесь Грецию, и в то же время новое, сформированное несколько недель назад правительство, поставившее перед собой цель по реализации реформ и обновлений. Мы намерены реализовать наши национальные планы в различных сферах экономики страны, в том числе в энергетическом секторе, и особенно в сфере использования наших природных ресурсов, внести обновление в деятельность общественных корпораций. Таким образом, хочу открыто заявить, что наша национальная политика по поддержке проектов ТАР и «Южного газового коридора» неизменна. В рамках периода, предусмотренного по проекту ТАР в Греции, мы привержены тесной и эффективной работе со всеми заинтересованными сторонами с учетом уважения к их правам и при условии, что реализация проекта принесет пользу местным общинам и экономикам тех стран, в которых осуществляется.

***

В своем выступлении на заседании Консультативного совета министр энергетики и промышленности Албании Дамиан Ожикнури сказал:

-Выражаю признательность Азербайджанскому правительству за проведение столь важного мероприятия. Полным продвижением этого стратегического проекта Азербайджан вновь демонстрирует, что стоит во главе работы.

Говоря о выгоде, которую принесет Албании проект «Южного газового коридора», Дамиан Ожикнури отметил:

-Албанское правительство весьма заинтересовано в привлечении к этому проекту компаний Албании. Как видно, этот проект придаст стимул экономическому развитию в тяжелый период финансового кризиса и еще больше расширит возможности экономического развития многих стран.

***

Затем слово было предоставлено министру энергетики Болгарии Теменужке Петковой. Министр сказала:

-Уважаемые дамы и господа!

Прежде всего, хочу поблагодарить Азербайджан, как принимающую сторону, за приглашение на встречу министров в рамках Консультативного совета Южного газового коридора. От имени Правительства Болгарии хочу подтвердить стратегическое значение нашего энергетического партнерства между двумя странами. Болгарское государство всегда поддерживало Азербайджан, и второй в Европе признала его независимость, суверенитет и территориальную целостность. Для меня большая честь представлять Болгарию в Консультативном совете Южного газового коридора.

Подчеркнув особую роль Азербайджана в реализации проекта «Южного газового коридора», Теменужка Петкова в своем выступлении сказала:

-Республика Болгария еще раз подчеркивает решающую роль Азербайджана в реализации и строительстве Южного газового коридора. Болгария всегда поддерживала развитие Южного газового коридора. Мы привлекли свои силы и возможности к реализации данного проекта.

***

Генеральный директор Министерства экономического развития Италии Гильберто Диалусе, отметив значение проекта «Южного газового коридора», сказал:

- В современных условиях стратегическое значение проекта «Южного газового коридора» для Италии еще больше возрастает.

Гильберто Диалусе в своем выступлении подчеркнул, что Южный газовый коридор сыграет важную роль в диверсификации газоснабжения Италии. Генеральный директор сказал:

- Данный проект в целях дальнейшего повышения конкуренции еще больше расширяет возможности диверсификации обеспечения газом рынков Италии и Европы. Начало функционирования Южного коридора посредством трубопровода ТАР послужит делу безопасности снабжения, диверсификации маршрутов и источников, а также обеспечения увеличения числа поставщиков газа, ведущих конкуренцию на рынках Италии и Европы. Правительство Италии в рамках отношений на высоком уровне с Азербайджаном и привлеченными к данному проекту другими странами действительно внесет свой вклад в начало функционирования Южного газового коридора. Таким образом, укрепление безопасности газоснабжения не только для Италии, но и Европы в целом, является, как отметил заместитель председателя Шефчович, одним из основных устоев энергетического союза.

***

Специальный представитель Бюро энергетических ресурсов Государственного департамента США Амос Хочстейн в своем выступлении сказал:

- Большое спасибо. Мне приятно от имени Правительства Соединенных Штатов Америки участвовать в этом мероприятии. Одновременно хочу поблагодарить Правительство Азербайджана за организацию в столь важное время такого значимого мероприятия – заседания Консультативного совета Южного газового коридора. Я признателен Президенту Ильхаму Алиеву за руководство всей этой работой, осуществленной начиная с проекта «Баку-Тбилиси-Джейхан». Хочу еще раз подчеркнуть некоторые мысли высказанные Президентом Ильхамом Алиевым в сегодняшней речи на открытии. Сегодня господин Президент говорил о диверсификации и его значении. Одновременно Президент Ильхам Алиев отметил, что наряду с важностью диверсификации маршрутов, эти маршруты могут представлять важное значение лишь в случае диверсификации источников снабжения. Без одного из этих двух факторов энергетическая безопасность невозможна. Южный газовый коридор синтезирует в себе оба данных фактора, поэтому поддержка энергетической безопасности Европы всегда была и останется стратегической целью Правительства США.

Коснувшись также вопросов энергетической безопасности, представитель США в своем выступлении подчеркнул:

- Вопрос энергетической безопасности связан не только с энергией. Он означает стабильность. Геополитическая стабильность означает экономическое благополучие этих регионов. Южный коридор является для нас, а также, как мне кажется, для каждого присутствующего здесь человека краеугольным камнем энергетической безопасности Европы. Южный коридор нужен не только транзитным странам и Италии как конечной точке. После начала функционирования 2-й и 3-й фаз консорциума «Шахдениз» к данному проекту могут быть привлечены дополнительные газовые ресурсы, таким образом, потенциал этого проекта может еще больше возрасти.

***

Региональный президент компании bp по Азербайджану, Грузии и Турции Гордон Биррелл выступил с презентацией, связанной с проводимой работой и предстоящими задачами по проекту «Южного газового коридора».

Еще раз подчеркнув значение проекта, Гордон Биррелл сказал:

- Этот проект является мегапроектом в области нефтяной и газовой промышленности. В настоящее время это, быть может, один из 3-х или 4-х крупнейших энергетических проектов в мире. Это новый источник энергии для Европы и Турции.

На заседании Консультативного совета генеральный менеджер проекта «Транс-Анатолийского газопровода» Салтук Дюзйол и исполнительный директор проекта «Транс-Адриатического газопровода» Ин Брадшав подробно проинформировали о работе, проводимой в рамках данных проектов. А исполнительный директор Европейского банка реконструкции и развития по энергетическим и природным ресурсам Риккардо Пулити говорил об экономической рентабельности и вопросах финансирования проекта «Южного газового коридора».

Директор Европейского инвестиционного банка по кредитным операциям в Центральной и Юго-Восточной Европе Флавиа Паланза отметила привлекательность проекта с точки зрения инвестирования, говорила о его значении:

-Вместе с Еврокомиссией Европейский инвестиционный банк придает большое значение делу реализации Южного газового коридора, который считается важной инфраструктурой с точки зрения диверсификации безопасных источников энергии для Европы и обеспечения конкуренции на газовом рынке. Европейский инвестиционный банк активно отслеживал развитие событий, связанных с проектами ТАР и ТАNАР. В 2013 году проект ТАР был выбран в качестве предпочтительного маршрута транспортировки азербайджанского природного газа в южную Италию, Болгарию и во все потенциальные транзитные страны, такие как западные балканские страны. Европейский инвестиционный банк приветствует ТАР как проект в статусе проекта общих интересов, как отметил сегодня заместитель председателя Еврокомиссии.

***

Заведующий региональным сектором по Европе, Среднему Востоку и Северной Африке в вопросах нефти, газа и промыслов Международной финансовой корпорации Карстен Фуэлстер подчеркнул значение участия в мероприятии представителей ведущих финансовых структур и, отметив успешное сотрудничество мировых финансовых институтов в реализации проекта «Южного газового коридора», сказал:

-Несомненно, что проект «Южного газового коридора» - важный стратегический проект с точки зрения доставки азербайджанского газа на мировые рынки и, таким образом, обеспечения энергетической безопасности Европы. Международная финансовая корпорация – член Группы Всемирного банка, которая всегда поддерживала этот проект, а также в предыдущий период оказывала поддержку трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан, и с этой точки зрения мы высоко оцениваем доставку газа из региона на мировые рынки.

***

Заместитель председателя Энергетического союза Европейской Комиссии Марош Шефчович, вновь выразив признательность азербайджанской стороне и Президенту Ильхаму Алиеву за проведение мероприятия на высоком уровне, сказал:

-Мы можем долго говорить о различных аспектах этого крупного проекта. Это – создание новых рабочих мест, обеспечение энергетической безопасности, привнесение новых возможностей бизнеса на территории, где будет осуществлен проект, и другие аспекты. Этот проект усиливает работу по обеспечению энергетической безопасности.

Сегодня я высоко оцениваю проведение этого мероприятия в теплой дружественной обстановке. Сегодня мы ощущаем себя как единая команда по реализации этого проекта. Это действительно очень важно для нас. Принимающие участие в заседании министры и представители компаний расценивают этот проект как стратегический мегапроект, приоритетный для всех нас. Полагаю, что все согласятся с тем, что этот проект – самый крупный из реализуемых в настоящее время, и мы ответственны за его осуществление. Ведь этот проект действительно может придать стимул развитию всех стран, через которые проложен его маршрут. В то же время, этот проект имеет важное значение для укрепления энергетической безопасности Европейского Союза.

***

В своем выступлении министр энергетики и природных ресурсов Турции Танер Йылдыз отметил высокий уровень проведения мероприятия, вновь коснувшись важного значения заседания, подчеркнул стратегическое значение проекта:

-Ни у кого нет сомнений в том, что этот проект будет также успешно осуществлен, как и реализованные нами до настоящего времени нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, газопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум и другие проекты. Проект уже получил политическую, техническую, экономическую и финансовую поддержку всех сторон и приведен в состояние проекта, основанного на общей выгоде.

Это очень отрадно. Выражаем признательность всем компаниям, а также финансовым структурам и неправительственным организациям за предоставленную здесь информацию о проекте.

***

В заключение мероприятия в рамках Консультативного совета Южного газового коридора участники встречи министров подписали Совместное заявление для прессы.