Президент принял участие в конференции, посвященной итогам второго года "Государственной программы социально-экономического развития регионов"

26 января, 2016 12:50

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ 26 января проводится конференция, посвященная итогам второго года выполнения "Государственной программы социально-экономического развития регионов Азербайджанской Республики в 2014-2018 гг.". Как сообщает Report, на официальной церемонии открытия конференции принял участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев. Глава государства выступил со вступительной речью на конференции. Затем выступили министр экономики Шахин Мустафаев и предприниматели. Президент Ильхам Алиев выступил с заключительной речью. После официальной церемонии открытия конференция продолжила работу панельными заседаниями.