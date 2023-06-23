Президент: Мы по-прежнему определяем повестку дня в регионе после Второй Карабахской войны

Мы по-прежнему определяем повестку дня в регионе после Второй Карабахской войны.

Мы по-прежнему определяем повестку дня в регионе после Второй Карабахской войны.

Как сообщает Report, об этом 23 июня заявил президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев на церемонии вручения Боевого знамени одной из воинских частей коммандо Министерства обороны.

Верховный главнокомандующий отметил, что сегодня процессы в регионе по-прежнему протекают на основе наших предложений, хотя в первые месяцы после Отечественной войны покровители Армении пытались навязать нам старые тезисы.

"Но мы их категорически отвергли. Сегодня все видят, что силы, которые в свое время требовали для армян Карабаха какого-то особого статуса, уже выступают с совершенно другими заявлениями. Мы видим, что руководители Армении, которые некогда говорили "Карабах - это Армения, и точка", теперь повторяют мои слова "Карабах - это Азербайджан!". То есть все это - результат политики, которую мы проводили в последние два с половиной года", - отметил президент.