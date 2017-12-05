Президент подписал закон об учреждении ордена "Рашадат"

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал закон о внесении изменения в закон "Азербайджанской Республики об учреждении орденов и медалей" в связи с учреждением ордена "Рашадат".

Как сообщает Report, в соответствии с документом, в Азербайджанской Республике был учрежден орден "Рашадат".

Кроме того, был утвержден "Статут ордена "Рашадат" Азербайджанской Республики" и "Описание ордена "Рашадат" Азербайджанской Республики".