Президент подписал распоряжение "О награждении участников Отечественной войны"

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О награждении участников Отечественной войны".
Как сообщает Report, согласно распоряжению, военнослужащие и гражданский персонал Вооруженных сил Азербайджанской Республики, принимавшие участие в Отечественной войне в период с 27 сентября по 10 ноября 2020 года, внесшие вклад в успешное завершение проводимых боевых операций, а также сотрудники центральных и местных органов исполнительной власти, проявившие самоотверженность на передовой, сотрудники и гражданские работники созданных президентом Азербайджанской Республики юридических лиц публичного права и других государственных юридических лиц, были награждены медалью “Участник Отечественной войны”.