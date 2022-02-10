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Президент подписал распоряжение "О награждении участников Отечественной войны"

Президент подписал распоряжение "О награждении участников Отечественной войны" Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О награждении участников Отечественной войны".
Внутренняя политика
10 февраля 2022 г. 17:17
Президент подписал распоряжение О награждении участников Отечественной войны

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О награждении участников Отечественной войны".

Как сообщает Report, согласно распоряжению, военнослужащие и гражданский персонал Вооруженных сил Азербайджанской Республики, принимавшие участие в Отечественной войне в период с 27 сентября по 10 ноября 2020 года, внесшие вклад в успешное завершение проводимых боевых операций, а также сотрудники центральных и местных органов исполнительной власти, проявившие самоотверженность на передовой, сотрудники и гражданские работники созданных президентом Азербайджанской Республики юридических лиц публичного права и других государственных юридических лиц, были награждены медалью “Участник Отечественной войны”.

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Версия на азербайджанском языке Prezident "Vətən müharibəsi iştirakçılarının təltif edilməsi haqqında" sərəncam imzalayıb

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