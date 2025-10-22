Глава МИД: Транзит грузов по маршруту Восток-Запад через Азербайджан увеличился на 90% Внешняя политика

Министр: За 8 месяцев этого года товарооборот между Азербайджаном и Эстонией составил $25 млн Внешняя политика

Байрамов: Азербайджан видит позитивные результаты Вашингтонских договоренностей Внешняя политика

Рябков: РФ продолжает подготовку к возможному саммиту Путина и Трампа В регионе

Эстония поддерживает мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Внешняя политика

Президент подписал распоряжение о 100-летнем юбилее I Тюркологического курултая Внутренняя политика

Азер Байрамов: За 20 лет сводный бюджет страны вырос более чем в 17 раз Финансы

Азербайджан присоединился к уставу Еврокомиссии по борьбе с ящуром Внешняя политика