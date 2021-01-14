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Президент Пакистана поздравил Азербайджан с освобождением Карабаха

Президент Пакистана поздравил Азербайджан с освобождением Карабаха Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с президентом Пакистана Арифом Алви
Внутренняя политика
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14 января 2021 г. 13:39
Президент Пакистана поздравил Азербайджан с освобождением Карабаха
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Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с президентом Пакистана Арифом Алви.

Как сообщает Report со ссылкой на информационное агентство Dispatch News Desk (DND), Джейхун Байрамов заявил, что Азербайджан будет продолжать поддерживать Пакистан в вопросе Кашмира на всех международных форумах.

Кроме того, азербайджанский министр поблагодарил Пакистан за поддержку позиции Азербайджана по вопросу Нагорного Карабаха. Он отметил, что и Пакистан, и Азербайджан имеют большой потенциал для расширения двустороннего торгового и культурного сотрудничества.

В свою очередь, президент А. Алви отметил, что Пакистан высоко ценит свои отношения с Азербайджаном, основанные на общей вере и культурных связях.

Он поздравил правительство и народ Азербайджана с освобождением Нагорного Карабаха и подтвердил поддержку Пакистаном территориальной целостности Азербайджана. Президент Ариф Алви также подчеркнул необходимость расширения двустороннего товарооборота и дальнейшего развития культурного и коммерческого сотрудничества между двумя странами.

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Версия на английском языке Pakistani President congratulates Azerbaijan on liberation of Karabakh
Версия на азербайджанском языке Pakistan prezidenti Qarabağın azad olunması münasibətilə Azərbaycanı təbrik edib

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