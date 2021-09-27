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Президент: Обнаглевший, взбесившийся, зазнавшийся враг пал на колени перед нами

Президент: Обнаглевший, взбесившийся, зазнавшийся враг пал на колени перед нами "44-дневная Отечественная война явилась торжеством национальной воли, национального духа, национального достоинства. Мы одержали Победу на поле боя. Более 300 городов и сел были освобождены от оккупации на поле боя".
Внутренняя политика
27 сентября 2021 г. 10:30
Президент: Обнаглевший, взбесившийся, зазнавшийся враг пал на колени перед нами
Ильхам Алиев

"44-дневная Отечественная война явилась торжеством национальной воли, национального духа, национального достоинства. Мы одержали Победу на поле боя. Более 300 городов и сел были освобождены от оккупации на поле боя".

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана, верховный главнокомандующий Ильхам Алиев в своем обращении к народу по случаю 27 сентября - Дня памяти.

"Мы одержали эту победу ценой крови, жизни наших шехидов, поставили врага на колени и вынудили его подписать акт о капитуляции. Врага, который в течение 30 лет бросал нам вызов, в течение 30 лет пытался растоптать честь и достоинство азербайджанского народа. Обнаглевший, взбесившийся, зазнавшийся враг пал на колени перед нами", - отметил президент.

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Версия на английском языке Impudent, furious and impertinent enemy knelt before us, President Ilham Aliyev says
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan lideri: “Azğınlaşmış, harınlaşmış, quduzlaşmış, qudurmuş düşmən bizim qabağımızda diz çökdü”

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