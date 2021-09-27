Президент: Обнаглевший, взбесившийся, зазнавшийся враг пал на колени перед нами

"44-дневная Отечественная война явилась торжеством национальной воли, национального духа, национального достоинства. Мы одержали Победу на поле боя. Более 300 городов и сел были освобождены от оккупации на поле боя".

"44-дневная Отечественная война явилась торжеством национальной воли, национального духа, национального достоинства. Мы одержали Победу на поле боя. Более 300 городов и сел были освобождены от оккупации на поле боя".

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана, верховный главнокомандующий Ильхам Алиев в своем обращении к народу по случаю 27 сентября - Дня памяти.

"Мы одержали эту победу ценой крови, жизни наших шехидов, поставили врага на колени и вынудили его подписать акт о капитуляции. Врага, который в течение 30 лет бросал нам вызов, в течение 30 лет пытался растоптать честь и достоинство азербайджанского народа. Обнаглевший, взбесившийся, зазнавшийся враг пал на колени перед нами", - отметил президент.