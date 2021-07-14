Президент: Наша родная земля Зангезур, Гейча махалы, Иреван

"Теперь после того, как откроются все коммуникации, мы, конечно, вернемся, население Азербайджана вернется на земли предков".

"Теперь после того, как откроются все коммуникации, мы, конечно, вернемся, население Азербайджана вернется на земли предков".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев на церемонии вручения квартир и автомобилей семьям шехидов и инвалидам войны в поселке Ходжасан Бинагадинского района Баку.

"В трехстороннем Заявлении от 10 ноября указано: все беженцы должны вернуться на родные земли. Наша родная земля Зангезур, Гейча махалы, Иреван. Мы вернемся, конечно", - сказал глава государства.