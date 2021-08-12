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Президент наградил спортсменов за высокие результаты на Олимпиаде в Токио

Президент наградил спортсменов за высокие результаты на Олимпиаде в Токио Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении членов Национальной Олимпийской команды Азербайджана.
Внутренняя политика
12 августа 2021 г. 17:28
Президент наградил спортсменов за высокие результаты на Олимпиаде в Токио
Ильхам Алиев
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Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении членов Национальной Олимпийской команды Азербайджана.

Как сообщает Report, распоряжением за высокие достижения на XXXII летних Олимпийских играх в Токио, и заслуги в развитии азербайджанского спорта были награждены спортсмены и их тренеры:

Орденом "За заслуги перед Отечеством" 1-й степени

Стадник Мария Васильевна

Орденом "За заслуги перед Отечеством" 2-й степени

Агаев Рафаэль Махир оглу

Алиев Гаджи Азер оглу

Зарецкая Ирина Игоревна

Орденом "За заслуги перед Отечеством" 3-й степени

Альфонсо Домингез Лорен Берто

Киндзерская Ирина

Гусейнов Рафик Радик оглу

Орденом "Эмек" ("Труд") 3-й степени

Агаев Аслан Логман оглу

Азимзаде Эльман Сулейман оглы

Медалью "Терегги" ("Прогресс")

Джафаров Вюсал Сафа оглу

Мамедов Анар Вахид оглы

Мамедов Орхан Расим оглу

Мамедов Рашад Низами оглу

Гусейнов Радик Рафик оглу

Тараканов Александр Петрович

Хорта Домингез Умберто.

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Версия на азербайджанском языке Prezident Tokio Olimpiadasında yüksək nailiyyətlər qazanan idmançıları təltif edib

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