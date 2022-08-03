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Президент наградил спортсменов, отличившихся на XVI летнем Европейском юношеском олимпийском фестивале

Президент наградил спортсменов, отличившихся на XVI летнем Европейском юношеском олимпийском фестивале Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении спортсменов и тренеров Азербайджанской Республики, показавших наивысшие результаты на XVI летнем Европейском юношеском олимпийском фестивале в словацком городе Банска-Бистрица.
Внутренняя политика
3 августа 2022 г. 17:03
Президент наградил спортсменов, отличившихся на XVI летнем Европейском юношеском олимпийском фестивале

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении спортсменов и тренеров Азербайджанской Республики, показавших наивысшие результаты на XVI летнем Европейском юношеском олимпийском фестивале в словацком городе Банска-Бистрица.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, азербайджанские спортсмены и тренеры, показавшие наивысшие результаты на фестивале, награждены в следующем порядке:

- занявший первое место спортсмен – 10 000 манатов, его личный тренер – 5000 манатов;

- занявший второе место спортсмен – 7000 манатов, его личный тренер – 3500 манатов;

- занявший третье место спортсмен – 5000 манатов, его личный тренер – 2500 манатов;

- главный тренер команды – сумму, полученную личным тренером за спортсмена, показавшего наивысший результат по виду спорта (единовременно).

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Версия на английском языке President Aliyev awards Azerbaijani medalists at XVI Summer European Youth Olympic Festival
Версия на азербайджанском языке Prezident XVI Avropa Gənclər Yay Olimpiya Festivalında yüksək nəticə göstərən idmançı və məşqçiləri mükafatlandırıb

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