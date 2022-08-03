Президент наградил спортсменов, отличившихся на XVI летнем Европейском юношеском олимпийском фестивале

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении спортсменов и тренеров Азербайджанской Республики, показавших наивысшие результаты на XVI летнем Европейском юношеском олимпийском фестивале в словацком городе Банска-Бистрица.
Как сообщает Report, согласно распоряжению, азербайджанские спортсмены и тренеры, показавшие наивысшие результаты на фестивале, награждены в следующем порядке:
- занявший первое место спортсмен – 10 000 манатов, его личный тренер – 5000 манатов;
- занявший второе место спортсмен – 7000 манатов, его личный тренер – 3500 манатов;
- занявший третье место спортсмен – 5000 манатов, его личный тренер – 2500 манатов;
- главный тренер команды – сумму, полученную личным тренером за спортсмена, показавшего наивысший результат по виду спорта (единовременно).