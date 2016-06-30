​Президент наградил сотрудников МВД - СПИСОК

Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении группы сотрудников министерства внутренних дел.

Как сообщает Report, за отличие в борьбе с преступностью, охране общественного порядка, обеспечении общественной безопасности во время массовых мероприятий международного значения и при выполнении особых поручений награждаются следующие сотрудники министерства внутренних дел Азербайджанской Республики:

медалью "За Родину":

Агаларов Мирфариз Миразиз оглу - майор полиции

Джабаров Самир Айдын оглу - полковник-лейтенант полиции

Джавадов Вагиф Шамиль оглу - старший сержант полиции

Эйвазов Хикмет Гисмет оглу - полковник-лейтенант полиции

Ахмедов Анар Мамед оглу - старший сержант полиции

Ахмедов Джаваншир Шамиль оглу - полковник-лейтенант полиции

Гасанов Руфат Бахыш оглу - полковник полиции

Ибрагимов Этибар Али оглу - майор полиции

Ибрагимов Нариман Мухаммед оглу - майор полиции

Кязымов Алифаг Мустафа оглу - полковник-лейтенант полиции

Кязымов Зия Тахир оглу - капитан полиции

Гараев Эльдар Вахид оглу - полковник-лейтенант полиции

Гулиев Гейюш Ильяр оглу - полковник-лейтенант полиции

Махмудов Имран Мурвет оглу - полковник полиции

Маилов Зохраб Алибала оглу - майор полиции

Мамедов Мубариз Достмамед оглу - полковник-лейтенант полиции

Мамедов Шаиг Эйюб оглу - майор полиции

Мирзоев Сабухи Лазым оглу - капитан полиции

Набибейли Тофиг Юсуп оглу - полковник-лейтенант полиции

Пашаев Ульви Эхтибар оглу - майор полиции

Раджабов Эльчин Эйваз оглу - полковник полиции

Ширинов Самир Рафиг оглу - майор полиции

медалью "За отвагу":

Агамалыев Парвиз Чингиз оглу - сержант полиции

Эйвазов Бахтияр Тариэль оглу - майор полиции

Эйвазов Ниямеддин Магеррам оглу - полковник-лейтенант полиции

Ахадов Салех Валех оглу - сержант полиции

Алиев Анар Фахреддин оглу - сержант полиции (посмертно)

Гусейнов Анар Юсиф оглу - майор полиции

Керимов Эльчин Вели оглу - майор полиции

Гафаров Аяз Вейсал оглу - сержант полиции

Гафаров Эльшад Новруз оглу - полковник-лейтенант полиции

Мусаев Эмин Расим оглу - сержант полиции

Мусаев Салех Магеррам оглу - майор полиции

Муталлимов Хикмет Гюльбала оглу - сержант полиции

Нифталиев Джабир Бахрам оглу - старший лейтенант полиции

Раджабов Раджаб Огтай оглу - полковник полиции

Сеидов Азер Кямран оглу - майор полиции

Султанов Ниджат Ариф оглу - старший сержант полиции

Шихалиев Шихали Газанфар оглу - полковник-лейтенант полиции

Тахиров Анар Тельман оглу - майор полиции

Зульфугаров Юсиф Тахир оглу - полковник-лейтенант полиции.