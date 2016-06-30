​Президент наградил сотрудников МВД - СПИСОК

Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении группы сотрудников министерства внутренних дел.
Как сообщает Report, за отличие в борьбе с преступностью, охране общественного порядка, обеспечении общественной безопасности во время массовых мероприятий международного значения и при выполнении особых поручений награждаются следующие сотрудники министерства внутренних дел Азербайджанской Республики:
медалью "За Родину":
Агаларов Мирфариз Миразиз оглу - майор полиции
Джабаров Самир Айдын оглу - полковник-лейтенант полиции
Джавадов Вагиф Шамиль оглу - старший сержант полиции
Эйвазов Хикмет Гисмет оглу - полковник-лейтенант полиции
Ахмедов Анар Мамед оглу - старший сержант полиции
Ахмедов Джаваншир Шамиль оглу - полковник-лейтенант полиции
Гасанов Руфат Бахыш оглу - полковник полиции
Ибрагимов Этибар Али оглу - майор полиции
Ибрагимов Нариман Мухаммед оглу - майор полиции
Кязымов Алифаг Мустафа оглу - полковник-лейтенант полиции
Кязымов Зия Тахир оглу - капитан полиции
Гараев Эльдар Вахид оглу - полковник-лейтенант полиции
Гулиев Гейюш Ильяр оглу - полковник-лейтенант полиции
Махмудов Имран Мурвет оглу - полковник полиции
Маилов Зохраб Алибала оглу - майор полиции
Мамедов Мубариз Достмамед оглу - полковник-лейтенант полиции
Мамедов Шаиг Эйюб оглу - майор полиции
Мирзоев Сабухи Лазым оглу - капитан полиции
Набибейли Тофиг Юсуп оглу - полковник-лейтенант полиции
Пашаев Ульви Эхтибар оглу - майор полиции
Раджабов Эльчин Эйваз оглу - полковник полиции
Ширинов Самир Рафиг оглу - майор полиции
медалью "За отвагу":
Агамалыев Парвиз Чингиз оглу - сержант полиции
Эйвазов Бахтияр Тариэль оглу - майор полиции
Эйвазов Ниямеддин Магеррам оглу - полковник-лейтенант полиции
Ахадов Салех Валех оглу - сержант полиции
Алиев Анар Фахреддин оглу - сержант полиции (посмертно)
Гусейнов Анар Юсиф оглу - майор полиции
Керимов Эльчин Вели оглу - майор полиции
Гафаров Аяз Вейсал оглу - сержант полиции
Гафаров Эльшад Новруз оглу - полковник-лейтенант полиции
Мусаев Эмин Расим оглу - сержант полиции
Мусаев Салех Магеррам оглу - майор полиции
Муталлимов Хикмет Гюльбала оглу - сержант полиции
Нифталиев Джабир Бахрам оглу - старший лейтенант полиции
Раджабов Раджаб Огтай оглу - полковник полиции
Сеидов Азер Кямран оглу - майор полиции
Султанов Ниджат Ариф оглу - старший сержант полиции
Шихалиев Шихали Газанфар оглу - полковник-лейтенант полиции
Тахиров Анар Тельман оглу - майор полиции
Зульфугаров Юсиф Тахир оглу - полковник-лейтенант полиции.
News DepartmentАвтор новости
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