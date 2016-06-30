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    ​Президент наградил сотрудников МВД - СПИСОК

    Глава государства подписал распоряжение

    Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении группы сотрудников министерства внутренних дел.

    Как сообщает Report, за отличие в борьбе с преступностью, охране общественного порядка, обеспечении общественной безопасности во время массовых мероприятий международного значения и при выполнении особых поручений награждаются следующие сотрудники министерства внутренних дел Азербайджанской Республики:

    медалью "За Родину":

    Агаларов Мирфариз Миразиз оглу - майор полиции

    Джабаров Самир Айдын оглу - полковник-лейтенант полиции

    Джавадов Вагиф Шамиль оглу - старший сержант полиции

    Эйвазов Хикмет Гисмет оглу - полковник-лейтенант полиции

    Ахмедов Анар Мамед оглу - старший сержант полиции

    Ахмедов Джаваншир Шамиль оглу - полковник-лейтенант полиции

    Гасанов Руфат Бахыш оглу - полковник полиции

    Ибрагимов Этибар Али оглу - майор полиции

    Ибрагимов Нариман Мухаммед оглу - майор полиции

    Кязымов Алифаг Мустафа оглу - полковник-лейтенант полиции

    Кязымов Зия Тахир оглу - капитан полиции

    Гараев Эльдар Вахид оглу - полковник-лейтенант полиции

    Гулиев Гейюш Ильяр оглу - полковник-лейтенант полиции

    Махмудов Имран Мурвет оглу - полковник полиции

    Маилов Зохраб Алибала оглу - майор полиции

    Мамедов Мубариз Достмамед оглу - полковник-лейтенант полиции

    Мамедов Шаиг Эйюб оглу - майор полиции

    Мирзоев Сабухи Лазым оглу - капитан полиции

    Набибейли Тофиг Юсуп оглу - полковник-лейтенант полиции

    Пашаев Ульви Эхтибар оглу - майор полиции

    Раджабов Эльчин Эйваз оглу - полковник полиции

    Ширинов Самир Рафиг оглу - майор полиции

    медалью "За отвагу":

    Агамалыев Парвиз Чингиз оглу - сержант полиции

    Эйвазов Бахтияр Тариэль оглу - майор полиции

    Эйвазов Ниямеддин Магеррам оглу - полковник-лейтенант полиции

    Ахадов Салех Валех оглу - сержант полиции

    Алиев Анар Фахреддин оглу - сержант полиции (посмертно)

    Гусейнов Анар Юсиф оглу - майор полиции

    Керимов Эльчин Вели оглу - майор полиции

    Гафаров Аяз Вейсал оглу - сержант полиции

    Гафаров Эльшад Новруз оглу - полковник-лейтенант полиции

    Мусаев Эмин Расим оглу - сержант полиции

    Мусаев Салех Магеррам оглу - майор полиции

    Муталлимов Хикмет Гюльбала оглу - сержант полиции

    Нифталиев Джабир Бахрам оглу - старший лейтенант полиции

    Раджабов Раджаб Огтай оглу - полковник полиции

    Сеидов Азер Кямран оглу - майор полиции

    Султанов Ниджат Ариф оглу - старший сержант полиции

    Шихалиев Шихали Газанфар оглу - полковник-лейтенант полиции

    Тахиров Анар Тельман оглу - майор полиции

    Зульфугаров Юсиф Тахир оглу - полковник-лейтенант полиции.

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