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Президент наделил Агентство господдержки НПО новым полномочием

Президент наделил Агентство господдержки НПО новым полномочием Президент Азербайджана Ильхам Алиев наделил Агентство государственной поддержки неправительственных организаций новым полномочием.
Внутренняя политика
2 декабря 2021 г. 16:00
Президент наделил Агентство господдержки НПО новым полномочием
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев наделил Агентство государственной поддержки неправительственных организаций новым полномочием.

Как сообщает Report, это отражено в указе главы государства.

Согласно указу, Агентство государственной поддержки неправительственных организаций установит временный порядок проведения конкурсов, связанных с грантовым финансированием неправительственных организаций, временные критерии определения размера гранта и верхний предел суммы гранта по каждой теме, а также утвердит порядок координации и осуществления контроля за реализацией проектов, финансируемых агентством, проведения мониторинга и оценки реализуемых проектов.

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Версия на азербайджанском языке Prezident QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Agentliyinə qrantlarla bağlı yeni səlahiyyət verib

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