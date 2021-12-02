Президент наделил Агентство господдержки НПО новым полномочием

Президент Азербайджана Ильхам Алиев наделил Агентство государственной поддержки неправительственных организаций новым полномочием.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев наделил Агентство государственной поддержки неправительственных организаций новым полномочием.

Как сообщает Report, это отражено в указе главы государства.

Согласно указу, Агентство государственной поддержки неправительственных организаций установит временный порядок проведения конкурсов, связанных с грантовым финансированием неправительственных организаций, временные критерии определения размера гранта и верхний предел суммы гранта по каждой теме, а также утвердит порядок координации и осуществления контроля за реализацией проектов, финансируемых агентством, проведения мониторинга и оценки реализуемых проектов.