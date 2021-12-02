Президент наделил Агентство господдержки НПО новым полномочием

Президент Азербайджана Ильхам Алиев наделил Агентство государственной поддержки неправительственных организаций новым полномочием.
Как сообщает Report, это отражено в указе главы государства.
Согласно указу, Агентство государственной поддержки неправительственных организаций установит временный порядок проведения конкурсов, связанных с грантовым финансированием неправительственных организаций, временные критерии определения размера гранта и верхний предел суммы гранта по каждой теме, а также утвердит порядок координации и осуществления контроля за реализацией проектов, финансируемых агентством, проведения мониторинга и оценки реализуемых проектов.