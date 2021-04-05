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Президент: Мы предпринимаем практические шаги для обеспечения нашей продовольственной безопасности

Президент: Мы предпринимаем практические шаги для обеспечения нашей продовольственной безопасности "В настоящее время мы предпринимаем практические шаги для обеспечения нашей продовольственной безопасности. Возможности нашей страны, прекрасный климат, наличие нескольких климатических зон позволяют нам выращивать в Азербайджане многие виды продукции. По
Внутренняя политика
5 апреля 2021 г. 17:45
Президент: Мы предпринимаем практические шаги для обеспечения нашей продовольственной безопасности

"В настоящее время мы предпринимаем практические шаги для обеспечения нашей продовольственной безопасности. Возможности нашей страны, прекрасный климат, наличие нескольких климатических зон позволяют нам выращивать в Азербайджане многие виды продукции. Повышение урожайности, конечно, придаст этим делам еще больший импульс. Мы должны учитывать, что Азербайджанское государство динамично развивается, растут потребности, увеличивается население".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время приема в видеоформате Заура Микаилова в связи с назначением его на должность председателя Открытого акционерного общества "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана".

"Если во время распада Советского Союза население Азербайджана составляло 7 миллионов, то сегодня оно превышает 10 миллионов. Значит, растет потребление. Конечно, сельское хозяйство занимает особое место в ненефтяном секторе для обеспечения внутренних потребностей и повышения экспортных возможностей. Естественно, без орошения, правильной организации работы в данной сфере мы не можем говорить о каком-либо успехе. Говорить о достигнутых успехах можно долго, я просто отметил основные моменты" - заявил президент.

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Версия на азербайджанском языке Prezident: "Biz ərzaq təhlükəsizliyimizi təmin etmək üçün əməli addımlar atırıq"

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