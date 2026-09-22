Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану
    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Президент: Масштаб и угрожающий характер современных вызовов требуют активизации взаимодействия

    Внутренняя политика
    • 22 сентября, 2026
    • 12:41
    Президент: Масштаб и угрожающий характер современных вызовов требуют активизации взаимодействия

    Защита мира, стабильности и безопасности во всем мире является общей ответственностью всех государств.

    Как передает Report, об этом говорится в обращении президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам IV Бакинского форума по безопасности.

    Глава государства отметил, что масштаб и угрожающий характер современных вызовов требуют активизации взаимодействия и применения гибких и скоординированных подходов:

    "Это связано с тем, что понятие безопасности не ограничивается границами отдельных государств. Любой очаг кризиса или напряженности, возникший в одном регионе, может быстро распространиться на другие, подорвать политическую и экономическую стабильность, поставить под угрозу энергетическую и продовольственную безопасность, а также нарушить транспортные и коммуникационные связи. Терроризм и экстремизм, транснациональная организованная преступность, незаконный оборот оружия и наркотиков, киберпреступность и другие трансграничные угрозы также могут приобретать более сложный характер в силу этой взаимосвязанности".

    Ильхам Алиев Стабильность Национальная безопасность Угроза безопасности Терроризм
    Prezident: Dünyada sülhün, sabitliyin və təhlükəsizliyin təmin olunması bütün dövlətlərin ortaq məsuliyyətidir
    Ilham Aliyev: Ensuring peace, stability and security in the world is a shared responsibility of all states

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