Президент: Масштаб и угрожающий характер современных вызовов требуют активизации взаимодействия

Защита мира, стабильности и безопасности во всем мире является общей ответственностью всех государств.

Как передает Report, об этом говорится в обращении президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам IV Бакинского форума по безопасности.

Глава государства отметил, что масштаб и угрожающий характер современных вызовов требуют активизации взаимодействия и применения гибких и скоординированных подходов:

"Это связано с тем, что понятие безопасности не ограничивается границами отдельных государств. Любой очаг кризиса или напряженности, возникший в одном регионе, может быстро распространиться на другие, подорвать политическую и экономическую стабильность, поставить под угрозу энергетическую и продовольственную безопасность, а также нарушить транспортные и коммуникационные связи. Терроризм и экстремизм, транснациональная организованная преступность, незаконный оборот оружия и наркотиков, киберпреступность и другие трансграничные угрозы также могут приобретать более сложный характер в силу этой взаимосвязанности".