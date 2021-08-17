Президент: Кочарян, Саргсян, Оганян бежали и спрятались, увидев победоносную азербайджанскую армию

"Еще один миф был связан с их так называемыми "полководцами". Якобы в Армении есть такие выдающиеся генералы, полководцы, что они могут выполнить любую военную задачу. Мы увидели, что их генералы – воры, торгаши, продающие тушенку. Их полководцы тоже трус

"Еще один миф был связан с их так называемыми "полководцами". Якобы в Армении есть такие выдающиеся генералы, полководцы, что они могут выполнить любую военную задачу. Мы увидели, что их генералы – воры, торгаши, продающие тушенку. Их полководцы тоже трусы и дезертиры. Ходжалинские палачи Кочарян, Саргсян, Оганян в период войны влезли в Карабах, находились там. Но когда они увидели, что победоносная азербайджанская армия героически освобождает свои земли, то бежали и спрятались. Следует спросить у них, почему они оттуда вышли? Они были в Ханкенди, все трое. Почему убежали? Почему спрятались?"

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая 16 августа в городе Кельбаджар на церемонии поднятия государственного флага.

"Я говорил, еще раз говорю, снимите эти железки и выбросьте в мусорный ящик. Вы - дезертиры, трусы. Мы вас уничтожили. Бывший министр обороны, сыгравший одну из самых активных ролей в Ходжалинском геноциде, еле унес ноги из Шуши, спасся в последний момент. Они бежали как зайцы. Мы их уничтожили. Уничтожили их так называемых "героев", "героев" "Арцаха", не существующего "Арцаха". Они будут жить с этим клеймом вечно. Дезертиры, предатели, палачи, трусы – они могут вести войну только с безоружным населением. Так же, как когда они в свое время, оккупировали Ходжалы. Здесь, можно сказать, не было сил, которые оказали бы им сопротивление, были мирные граждане. Мирные граждане, которые жили вот в этих домах, и в апреле, когда здесь еще не растаял снег, большая часть их погибла. Им устроили западню, когда они шли в сторону Гянджи через Муровдаг, по Омарскому перевалу. Их – детей, женщин, стариков, - убили. Они вынуждены были босыми, в морозную погоду, перейдя через Омарский перевал, преодолев дорогу в десятки километров, покинуть эти места. И многие из них не дошли, замерзли, умерли. Это – армянское варварство. Мы победили варваров. Мы спасли регион от варваров, фашистов. Это никто никогда не должен забывать", - отметил глава государства.