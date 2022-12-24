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Президент Ильхам Алиев: Западный Азербайджан – наша историческая земля

Президент Ильхам Алиев: Западный Азербайджан – наша историческая земля Западный Азербайджан – наша историческая земля. Это подтверждают многочисленные исторические документы, исторические карты, наша история.
Внутренняя политика
24 декабря 2022 г. 15:07
Президент Ильхам Алиев: Западный Азербайджан – наша историческая земля

Западный Азербайджан – наша историческая земля. Это подтверждают многочисленные исторические документы, исторические карты, наша история.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев на встрече с группой представителей интеллигенции из Западного Азербайджана.

Глава государства отметил: «К сожалению, армяне сровняли с землей и уничтожили все наши исторические и религиозные памятники в Западном Азербайджане, так же, как они это сделали в Карабахе. Они хотели стереть историческое наследие азербайджанцев, но не смогли добиться этого, потому что есть история, есть документы, есть карты. Демонстрируемая в этом здании карта начала ХХ века еще раз свидетельствует о том, что Западный Азербайджан является историческим азербайджанским краем, а названия городов и сел этого региона имеют азербайджанское происхождение. Нам хорошо известно, что азербайджанский народ на протяжении всей истории проживал на территории нынешней Армении».

Подчеркнув, что сейчас наша главная задача заключается в том, чтобы донести эти сведения до мировой общественности, президент сказал: «Работа в этом направлении уже началась. Но я уверен, что община будет вести работу в этом направлении более целенаправленно, на достижение результата».

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev: Western Azerbaijan is our historical land
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Qərbi Azərbaycan bizim tarixi torpağımızdır"

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