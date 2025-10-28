Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Президент Ильхам Алиев заложил фундамент Джебраильской городской мечети

    Внутренняя политика
    • 28 октября, 2025
    • 15:38
    28 октября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев заложил фундамент Джебраильской городской мечети.

    Как сообщает Report, директор компании PMD Projects Нариман Топчибашев проинформировал главу государства о предстоящей работе.

    Было сообщено, что общая площадь мечети составит более 1530 квадратных метров. В ней одновременно смогут совершать богослужение 615 человек. В двухэтажном здании мечети будут условия для одновременного совершения богослужения мужчинами и женщинами.

    Высота минаретов мечети составит 34,2 метра, а высота купола – 22,6 метра. На территории мечети будут созданы автостоянка, беседка.

    До оккупации на территории Джебраильского района имелось 5 мечетей, более 40 мест поклонения, свыше 20 историко-архитектурных памятников. В период оккупации наши историко-религиозные памятники в этом районе, как и в других регионах, были разрушены армянами. После освобождения земель от оккупации Азербайджанское государство провело большую работу по восстановлению имеющихся историко-религиозных и культурных памятников в Карабахе и Восточном Зангезуре, строительству новых мечетей. В этой связи можно отметить построенную в 2017 году в селе Джоджуг Марджанлы мечеть, аналогичную шушинской мечети.

