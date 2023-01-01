Президент Ильхам Алиев выступил с обращением к азербайджанскому народу

Президент Ильхам Алиев выступил с обращением к азербайджанскому народу по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

Президент Ильхам Алиев выступил с обращением к азербайджанскому народу по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

Как сообщает Report, в обращении говорится:

"Уважаемые соотечественники.

В своем новогоднем обращении к азербайджанскому народу в прошлом году я высказал уверенность в том, что 2022 год для нашей страны будет успешным. Так оно и случилось. Все стоящие перед нами задачи были выполнены, Азербайджан стал еще сильнее.

Нашу историческую победу, завоеванную на поле боя два года назад, мы закрепили еще больше в политической плоскости. На встречах в Праге и Сочи в октябре этого года Армения официально признала территориальную целостность и суверенитет нашей страны. Считаю, что после этого были обеспечены все условия для подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией, и мирное соглашение может быть подписано на основе известных пяти принципов, предложенных Азербайджаном.

В этом году мы еще больше нарастили нашу военную мощь. Этому направлению всегда уделяется большое внимание. Азербайджан продемонстрировал свою военную мощь во время Второй Карабахской войны. В то же время за два года, прошедших после войны, мы стали обладать ещё большим военным потенциалом в результате проведенных реформ, создания новых вооруженных формирований и оснащения нашей армии оружием и современной техникой.

В этом году было проведено несколько боевых операций, которые еще раз подтвердили высокий уровень боеспособности нашей армии. Операции «Фаррух», «Возмездие», а также боевые столкновения вдоль границы Азербайджана с Арменией в сентябре этого года ознаменовались нашей очередной блестящей победой. В результате приграничных столкновений Азербайджан смог еще больше укрепить свои позиции на многих выгодных стратегических высотах.

26 августа - значительно раньше намеченного срока - мы освободили и город Лачин и в то же время вернулись в села Забух и Сус Лачинского района. И это тоже большое достижение. В городе Лачин уже ведутся широкомасштабные строительно-реставрационные работы. Уверен, что в 2023 году мы вернем лачинцев в Лачин, первые бывшие переселенцы вернутся на свои родные земли.

В то же время в этом году уже восстановлена жизнь в селе Агалы. Первый проект реализован, и зангиланцы вернулись на родную землю. Это историческое событие, потому что менее чем через два года после войны, всего через полтора года мы уже вернули первых бывших переселенцев на родные земли, создали для них прекрасные условия. Это еще раз демонстрирует, что наше государство сильно и наша воля несгибаема. В то же время это показывает величие нашего народа. Это свидетельствует о том, что наши граждане привязаны к землям своих предков. Как говорится, родная земля притягивает. Даже молодежь, дети и школьники, никогда не видевшие те места, с большим энтузиазмом возвращались в Агалы. Это еще раз демонстрирует величие нашего народа. Это показывает, что вынужденные переселенцы с нетерпением ждут дня своего возвращения на родные земли.

Успешно реализуется и также программа «Великое возвращение». В ряде городов строительные работы уже приобрели широкий размах. В первую очередь в Шуше, одновременно в Агдаме, Физули, Зангилане и Лачине ведется масштабная созидательная работа, строятся больницы, школы и жилые дома. Кроме того, уже утверждены генеральные планы более десяти сел, и я лично заложил фундамент нескольких из них. В целом, должен сказать, что подготовлены и утверждены генеральные планы всех освобожденных городов и сел. Все работы будут осуществляться в соответствии с этими генпланами. В то же время все наши планы отражены в программе «Великое возвращение», и я уверен, что сотни тысяч бывших переселенцев в ближайшее время вернутся на родные земли.

Конечно же, параллельно с этим ведутся работы по разминированию. К сожалению, Армения не предоставила нам точные карты минных полей. В результате подрыва на минах в послевоенный период около 300 азербайджанцев либо погибли, либо получили серьезные ранения.

В этом году мы открыли международный аэропорт в Зангилане. Это уже второй по счету аэропорт на освобожденных территориях. Третий будет сдан в эксплуатацию максимум через два года.

Ведутся широкомасштабные работы в связи с открытием Зангезурского коридора, строятся железные и автомобильные дороги. Зангезурский коридор обязательно будет открыт, хочет того Армения или нет. Мы демонстрируем непоколебимость нашей воли, все идет по плану. Наше требование обоснованно и справедливо. Мы должны и будем иметь связь между основной частью Азербайджана и его неотъемлемой территорией Нахчыванской Автономной Республикой.

В освобожденных районах идут основательные работы по реставрации и реконструкции наших исторических зданий, включая мечети. Я уже озвучивал эту цифру: во время оккупации армяне полностью разрушили 65 из 67 наших мечетей. Восстановление, реконструкция этих мечетей фактически уже начались, и нуждающиеся в ремонте мечети ремонтируются. Должен также сказать, что основную роль в строительстве и ремонте наших религиозных памятников играет Фонд Гейдара Алиева. Практически все мечети восстанавливаются по линии этого фонда.

Конечно, для достижения всего этого у нас должна быть сильная экономика, и наша экономическая независимость давно обеспечена. Сегодня Азербайджан является одной из редких стран мира, которая ни экономически, ни политически ни от кого не зависит. Если мы посмотрим на экономические показатели этого года, то увидим, что для постпандемического периода результаты удовлетворительны. Так, экономика выросла примерно на 5%, в ненефтяном секторе - более чем на 9%. В то же время наш валовой внутренний продукт в этом году достиг рекордного уровня - 130 млрд долларов. Это историческое достижение. Параллельно с этим значительно сократился наш внешний долг. Несколько лет назад я поставил перед правительством задачу, чтобы объем внешнего долга сохранялся на уровне менее 10% ВВП. В прошлом году этот показатель составлял 17%, согласно последним данным на нынешний год составляет 9,5%. Для сравнения могу сказать, что в некоторых развитых странах объем внешнего долга составляет 100, 120, даже 150% ВВП. То есть мы полностью независимы от международных финансовых институтов.

Конечно, мы надеемся, что и международные донорские организации обратят свое внимание на нас, поскольку никогда в истории еще не было таких крупных разрушений. Азербайджан столкнулся с большой экологической катастрофой, с урбицидом. Но, к сожалению, международные донорские организации не выделили нам ни единого маната, ни доллара. Да и не только донорские организации — нам никто не помогает. Все восстановительные работы мы проводим и будем проводить за свой счет.

В этом году произошло много знаменательных событий в сфере энергетики. В середине года между Азербайджаном и ЕС был подписан меморандум о стратегическом партнерстве в области энергетики. Он уже выполняется. Азербайджан увеличивает экспорт своего природного газа на мировые рынки. В конце этого года, 17 декабря, был дан старт новому мегапроекту. Прокладка электрического кабеля по дну Черного моря позволит Азербайджану и в этой области сыграть свою роль в более широком масштабе. Потому что Азербайджан станет основным поставщиком этой электроэнергии и это будет зеленая энергия. Я уже несколько раз говорил, что Карабах и Восточный Зангезур должны стать зоной зеленой энергии. Мы уже добиваемся этого и добьемся. В то же время крупные возобновляемые источники энергии Азербайджана имеют большое значение как для нашей страны, так и для всего мира. Недавно я уже озвучивал эти цифры: потенциал подтвержденных возобновляемых источников энергии составляет 184 тыс. МВт. Из них 157 тыс. МВт приходится на потенциал азербайджанского сектора Каспийского моря. Это превратит нашу страну в незаменимого партнера, незаменимого партнера в сфере энергетики.

Традиционно мы серьезно занимались программой регионального развития. В этом году я совершил 30 поездок в регионы, в том числе 21 поездку на освобожденные территории.

Я объявил этот год «Годом города Шуша». Мы очень широко и торжественно отметили 270-летие города Шуша. Следующий год объявлен «Годом Гейдара Алиева». В следующем году мы будем отмечать 100-летие общенационального лидера. Самой большой данью уважения памяти Гейдара Алиева является наша верность его пути. Мы следуем по этому пути и сегодня реалии Азербайджана, успехи и победы заложены в его основе.

Сегодня День солидарности азербайджанцев мира. По традиции искренне приветствую всех наших соотечественников во всем мире и желаю им успехов. Они знают, что есть сильное, независимое Азербайджанское государство и оно стоит за ними. Я уверен, что проживающие сегодня за границей азербайджанцы по праву гордятся тем, что они являются детьми независимого Азербайджана, победоносного Азербайджана.

Состоявшийся в этом году в Шуше Съезд азербайджанцев мира явился поистине историческим событием. Проведение этого съезда в Шуше имело очень большое символическое значение. Подобно тому, как азербайджанское общество и граждане Азербайджана объединены в один кулак, уверен, что такой же подход проявят и азербайджанцы мира, абсолютное большинство из них. Во всяком случае, сильный Азербайджан является для них большой поддержкой.

Уважаемые соотечественники!

Сердечно поздравляю вас с праздником Нового года и Днем солидарности азербайджанцев мира. Желаю вам крепкого здоровья и успехов.

С праздником вас!".