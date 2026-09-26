Президент Ильхам Алиев встретился с президентом Международной автомобильной федерации

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с президентом Международной автомобильной федерации Мохаммедом бен Сулайемом.

Как сообщает Report, в ходе беседы было отмечено, что, как и каждый год, соревнования Формула 1 и на этот раз организованы в нашей столице на высоком уровне.

Было подчеркнуто значение этих соревнований с точки зрения популяризации туристического потенциала нашей страны.

На встрече было выражено удовлетворение сотрудничеством Международной автомобильной федерации с Автомобильной федерацией Азербайджана и клубами, обсуждены перспективы партнерства.