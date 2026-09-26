Ильхам Алиев 27 Сентября – День памяти
    Ильхам Алиев 27 Сентября – День памяти

    Президент Ильхам Алиев встретился с президентом Международной автомобильной федерации

    Внутренняя политика
    • 26 сентября, 2026
    • 16:29
    Президент Ильхам Алиев встретился с президентом Международной автомобильной федерации

    Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с президентом Международной автомобильной федерации Мохаммедом бен Сулайемом.

    Как сообщает Report, в ходе беседы было отмечено, что, как и каждый год, соревнования Формула 1 и на этот раз организованы в нашей столице на высоком уровне.

    Было подчеркнуто значение этих соревнований с точки зрения популяризации туристического потенциала нашей страны.

    На встрече было выражено удовлетворение сотрудничеством Международной автомобильной федерации с Автомобильной федерацией Азербайджана и клубами, обсуждены перспективы партнерства.

    Президент Ильхам Алиев встретился с президентом Международной автомобильной федерации
    Президент Ильхам Алиев встретился с президентом Международной автомобильной федерации
    Ильхам Алиев Туризм в Азербайджане Формула-1
    Фото
    İlham Əliyev Beynəlxalq Avtomobil Federasiyasının prezidenti ilə görüşüb
    Фото
    President Ilham Aliyev meets with President of International Automobile Federation
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