Президент Ильхам Алиев встретился с президентом Международной автомобильной федерации
Внутренняя политика
- 26 сентября, 2026
- 16:29
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с президентом Международной автомобильной федерации Мохаммедом бен Сулайемом.
Как сообщает Report, в ходе беседы было отмечено, что, как и каждый год, соревнования Формула 1 и на этот раз организованы в нашей столице на высоком уровне.
Было подчеркнуто значение этих соревнований с точки зрения популяризации туристического потенциала нашей страны.
На встрече было выражено удовлетворение сотрудничеством Международной автомобильной федерации с Автомобильной федерацией Азербайджана и клубами, обсуждены перспективы партнерства.
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