İlham Əliyev Beynəlxalq Avtomobil Federasiyasının prezidenti ilə görüşüb
Daxili siyasət
- 26 sentyabr, 2026
- 16:17
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 26-da Beynəlxalq Avtomobil Federasiyasının prezidenti Məhəmməd Ben Sulayem ilə görüşüb.
"Report" xəbər verir ki, söhbət zamanı hər il olduğu kimi, bu dəfə də paytaxtımızda "Formula 1" yarışlarının yüksək səviyyədə təşkil edildiyi qeyd olundu.
Azərbaycanın turizm potensialının təbliği baxımından bu yarışların əhəmiyyəti vurğulandı.
Görüşdə Beynəlxalq Avtomobil Federasiyasının Azərbaycan Avtomobil Federasiyası və klublar ilə əməkdaşlığından məmnunluq ifadə edildi, tərəfdaşlığın perspektivləri müzakirə olundu.
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