İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    İlham Əliyev Beynəlxalq Avtomobil Federasiyasının prezidenti ilə görüşüb

    Daxili siyasət
    • 26 sentyabr, 2026
    • 16:17
    İlham Əliyev Beynəlxalq Avtomobil Federasiyasının prezidenti ilə görüşüb

    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 26-da Beynəlxalq Avtomobil Federasiyasının prezidenti Məhəmməd Ben Sulayem ilə görüşüb.

    "Report" xəbər verir ki, söhbət zamanı hər il olduğu kimi, bu dəfə də paytaxtımızda "Formula 1" yarışlarının yüksək səviyyədə təşkil edildiyi qeyd olundu.

    Azərbaycanın turizm potensialının təbliği baxımından bu yarışların əhəmiyyəti vurğulandı.

    Görüşdə Beynəlxalq Avtomobil Federasiyasının Azərbaycan Avtomobil Federasiyası və klublar ilə əməkdaşlığından məmnunluq ifadə edildi, tərəfdaşlığın perspektivləri müzakirə olundu.

    İlham Əliyev Beynəlxalq Avtomobil Federasiyasının prezidenti ilə görüşüb
    İlham Əliyev Beynəlxalq Avtomobil Federasiyasının prezidenti ilə görüşüb
    İlham Əliyev Məhəmməd Ben Sulayem Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-prisi
    Foto
    Президент Ильхам Алиев встретился с президентом Международной автомобильной федерации
    Foto
    President Ilham Aliyev meets with President of International Automobile Federation
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