Президент Ильхам Алиев: Вопрос авиакатастрофы должен быть полностью расследован

Самолет компании AZAL, следовавший по маршруту Баку-Грозный, из-за плохой погоды изменил направление и полетел в сторону аэропорта Актау, при посадке произошло крушение.

Самолет компании AZAL, следовавший по маршруту Баку-Грозный, из-за плохой погоды изменил направление и полетел в сторону аэропорта Актау, при посадке произошло крушение.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев на совещании, проведенном в связи с авиакатастрофой.

Глава государства также отметил: "В СМИ и социальных сетях есть моменты авиакатастрофы. Поэтому каждый может это увидеть. Однако причины крушения нам не известны. Есть разные версии. Считаю, что еще рано об этом говорить. Вопрос должен быть полностью расследован".