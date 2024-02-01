Президент Ильхам Алиев утвердил направления стратегических инвестиционных проектов

Президент Ильхам Алиев подписал указ "Об утверждении направлений стратегических инвестиционных проектов, предусматривающих выдачу документа о стимулировании инвестиций", передает Report.
Президент Ильхам Алиев утвердил направления стратегических инвестиционных проектовПрезидент Ильхам Алиев утвердил направления стратегических инвестиционных проектов Президент Ильхам Алиев подписал указ "Об утверждении направлений стратегических инвестиционных проектов, предусматривающих выдачу документа о стимулировании инвестиций", передает Report.
Внутренняя политика
1 февраля 2024 г. 20:28
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Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev strateji investisiya layihələrinin istiqamətlərini təsdiq edib