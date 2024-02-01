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Президент Ильхам Алиев утвердил направления стратегических инвестиционных проектов

Президент Ильхам Алиев утвердил направления стратегических инвестиционных проектов Президент Ильхам Алиев подписал указ "Об утверждении направлений стратегических инвестиционных проектов, предусматривающих выдачу документа о стимулировании инвестиций", передает Report.
Внутренняя политика
1 февраля 2024 г. 20:28
Президент Ильхам Алиев утвердил направления стратегических инвестиционных проектов

Президент Ильхам Алиев подписал указ "Об утверждении направлений стратегических инвестиционных проектов, предусматривающих выдачу документа о стимулировании инвестиций", передает Report.

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Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev strateji investisiya layihələrinin istiqamətlərini təsdiq edib

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